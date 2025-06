OPEC+ trapper opp oljeproduksjonen

OPEC+ har besluttet å øke oljeproduksjonen med 411.000 fat per dag i juli, skriver CNBC.

Dette er tredje måned på rad med kraftig produksjonsøkning, som ifølge analytikere handler om å vinne tilbake markedsandeler og samtidig straffe medlemsland som har produsert for mye, som Irak og Kasakhstan.

– Hvis prisen ikke gir deg inntektene du ønsker, satser de på volumet, sier oljeanalytiker Harry Tchilinguirian i Onyx Capital Group.

Flere av de åtte OPEC+-landene som står for produksjonsøkningen, overproduserer allerede. Økningen legger press på oljeprisen, som falt til under 60 dollar fatet etter nyheten.

Kan knekke konkurrentene

Beslutningen kommer til tross for at enkelte land, som Algerie, ønsket å sette en pause i økningene. OPEC+ argumenterer for at markedet kan absorbere økningen, særlig med stigende etterspørsel om sommeren.

OPEC+ pumper rundt halvparten av verdens olje, og analytikere følger nøye med på hvordan gruppens beslutninger påvirker markedet fremover.