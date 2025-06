Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Shippingaksjer er attraktive . Det sier John Fredriksen og legger til at han følger muligheter, ikke manus. Skipsrederen mener det er i shipping de beste mulighetene for kjøp er nå, og at shippingaksjer prises lavere enn stålverdiene i de fleste segmenter.

Fredriksen, som er den rikeste nordmannen noensinne, forteller også til Finansavisen at han er oppgitt over rammebetingelsene for shipping i Norge. Han sier de aldri har vært dårligere enn de er nå.

Norges dyreste sokkelleilighet er til salgs i Kruses gate på Frogner i Oslo. Prisen for den nordvendte leiligheten uten balkong og uten sol, men med innkjøring til garasjeanlegg som nærmeste nabo, er på 52 millioner kroner.

Sokkelleiligheten er en del av et gammel næringslokale i underetasjen i rikmannsblokken på adressen. Den er på 240 kvadratmeter og er svært påkostet.

Eiendomsinvestor Ole G. Ottersland, Arendals rikeste mann, får doblet formuesskatteregningen.

I år er regningen for formuesskatt og utbytteskatt på 14 millioner kroner. Neste år venter Ottersland at den øker til 23-24 millioner, når coronarabatten utløper. Det blir like mye som hele selskapsskatten som betales av Otterslands familieselskap, Togos.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trump. I boken «Commander in Cheat» forteller den ledende golfjournalisten Rick Reilly hvordan Trump jukser i golf.

Det er denne juksemakeren som nå styrer verdenshandelen. Motstanden mot Trump vokser, men han kan holde på i tre år til, og han gir seg ikke med å rose seg selv hele tiden. Pinlig for alle som hører på ham. Hvor dum kan han egentlig være, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

BW Offshore: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

Makro:

Norge: Obos boligpriser mai

Norge: Kredittindikator 1. kv., kl. 08.00