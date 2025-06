Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Nvidia leverte sterke tall for første kvartal i forrige uke, og befestet med det sin posisjon som ett av verdens mest verdifulle selskaper.

«Etterspørselen etter Nvidias produkter og tjenester fortsetter å overraske på oppsiden. Selskapet er i ferd med å etablere seg som en infrastrukturleverandør for den digitale økonomien, med et økosystem som strekker seg langt utover GPU-er. Det er ikke lenger bare snakk om avansert maskinvare, men om programvare, datasenteroptimalisering og bransjespesifikke løsninger innen blant annet helse og bilindustri», skriver analytikeren.

Berntsen påpeker at hvorvidt selskapet kan vokse vesentlig videre er likevel et av de store spørsmålene.

«Konkurransen er økende. Tradisjonelle aktører som AMD og Intel utfordrer Nvidia på ytelse og pris, mens «hyperscalers» som Google , Amazon og Tesla utvikler egne chips. Nvidia står sterkt i dag, men marginene og markedsdominansen er ikke garantert evig», skriver han.

Asia

Børsene i Asia faller bredt mandag morgen, etter at Donald Trump fredag sa til amerikanske stålarbeidere at han vil doble ståltollen fra 25 til 50 prosent.

I Japan faller Nikkei 1,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,06 prosent.

Hang Seng i Hongkong faller hele 2,20 prosent, mens markedene i Kina er stengt som følge av en helligdag.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,34 prosent. Nifty 50 i India svekkes 0,67 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,26 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,49 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er mandag morgen opp 0,58 prosent til 64,27 dollar fatet, mens WTI-oljen 2,73 prosent på 62,45 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 63,93 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Wall Street åpnet med nedgang fredag og børsfallet tiltok brått etter at det kom meldinger om at USA vurderer strengere tiltak mot kinesisk teknologi.

Med store svingninger før børsens stengetid endte månedens siste handelsdag med at den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,01 prosent til 5.911,44. Industritunge Dow Jones steg 0,12 prosent til 42.266,94 og teknologiindeksen Nasdaq falt 0,32 prosent til 19.113,77.

AI-aksjen Nvidia falt 2,9 prosent og er blant de mest omsatte aksjene fredag, etter en sterk oppgang tidligere i uken. Også Tesla ble svekket 3,3 prosent.

Ifølge New York Times, har Trump-administrasjonen hentet inn Palantir Technologies for å bistå med innsamling av data fra amerikanske statsborgere. Avtalen bygger på et allerede omfattende samarbeid mellom Palantir og amerikanske myndigheter. Aksjen steg 7,7 prosent fredag.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt fredag 0,21 prosent til 1.561,61, etter å ha vært i pluss i store deler av dagen. Med siste handelsdag i mai tilbakelagt er Oslo Børs opp 9,6 prosent hittil i 2025.

Tørrlastkjempen Golden Ocean Group , der Fredriksen tidligere i år solgte seg ut for over 13 milliarder kroner , har nå vedtatt fusjonen med den belgiske Saverys-familiens selskap CMB.Tech, som tidligere het Euronav. Dessuten rapporteres det om kraftig oppgang i capesize-ratene. Golden Ocean-aksjen endte fredag opp 7,4 prosent til 78,65 kroner.

Ingen aksjer falt mer enn Dolphin Drilling . Det kriserammede riggselskapet beskriver situasjonen som kritisk og henter rundt 300 millioner kroner gjennom en emisjon der tegningskursen er 0,01 kroner. Fredag formiddag opplyste selskapet at bøkene er fulltegnet i emisjonen. Aksjen endte ned 79,4 prosent til 0,10 kroner.