Fjerner norsk aksje fra porteføljen

Goldman Sachs tar grep i sin europeiske månedsportefølje – «European Conviction List – Directors’ Cut» – for juni 2025, og legger til fire nye aksjer: Anheuser-Busch InBev (ABI), Enel, Prosus og Zalando.

Aksjene er dem analytikerne har særlig tro på, og porteføljen omfatter nå totalt 21 selskaper. Opp til kursmålene er det ventet at porteføljen vil stige 26 prosent i løpet av tolv måneder.

Ut går BT, DNB, E.ON og Rightmove.

Det blir ikke utdypet hvorfor DNB tas ut. Analytiker Patrik Nilsson opererer fortsatt med kjøpsanbefaling og har ett av de høyeste kursmålene ifølge Bloomberg – på 310,00 kroner, som tilsvarer en oppside på rundt 13,4 prosent. Tesen om at storbanken vil levere høyere nettorenteinntekter enn hva konsensus fortsatt venter, står ved lag.

European Conviction List — Directors' Cut Selskapet Siste kurs Kursmål L’Oreal 372,40€ 430,00€ Anheuser-Busch InBev 62,04€ 78,00€ Zalando SE 31,45€ 47,00€ BNP Paribas 77,14€ 96,40€ EQT AB 280,60kr 390,00kr SCOR 28,96€ 35,80€ Unibail-Rodamco-Westfield 83,46€ 120,00€ Novonesis 461,80kr 570,00kr Volvo Group 265,90kr 300,00kr AstraZeneca 10.720,00 £ 14.524,00 £ Fresenius Medical Care 50,02€ 60,00€ Novo Nordisk 453,65kr 775,00kr Enel SpA 8,09€ 9,25€ Repsol 11,66€ 15,00€ Rio Tinto Plc 4.402,00 £ 7.100,00 £ SSE Plc 1.761,00 £ 2.346,00 £ Prosus 45,20€ 58,00€ Tele2 143,45kr 170,00kr Wise PLC 1.099,00 £ 1.320,00 £ Adecco Group 23,00 SFr 41,50 SFr Flughafen Zurich 228,00 SFr 270,00 SFr

Goldman Sachs Research

Nye tilskudd

Olivier Nicolaï mener ABI er på vei tilbake til sin beste salgsvekst noensinne, støttet av økt volum, høyere priser og en premiumiseringseffekt. Dette skal også styrke marginene og kontantstrømmen, noe som igjen bidrar til raskere gjeldsnedbetaling.

Også italienske Enel får plass på listen etter at Alberto Gandolfi peker på selskapets investeringer i europeiske kraftnett, samt et potensial for 15 milliarder euro i re-leveraging innen 2027. Dette støttes av en mer gunstig regulatorisk situasjon og en ventet oppjustering av den regulerte eiendomsbasen (RAB) i Italia.

Blant teknologiselskapene trekkes Prosus frem som en transformasjonskandidat under ny ledelse. Lisa Yang fremhever Tencent som en AI-vinner, men mener det nå er Prosus’ egne e-handelsinvesteringer i Latin-Amerika, Europa og India som driver mesteparten av veksten.

Zalando er den fjerde nykommeren på listen, og ifølge Richard Edwards er selskapet best posisjonert i den voksende europeiske netthandelen. Zalando viser sterk vekst i tjenester med høye marginer, som Zalando Marketing Services, og analytikeren er svært positiv til det forestående oppkjøpet av About You.

Til tross for positiv utvikling i både USA og Kina, advarer strateg Peter Oppenheimer om at risikoene i markedet fortsatt er høye, og fremhever behovet for diversifisering med en klar europeisk kvalitetsbias.