Etter noen timers handel ligger hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,2 prosent til 1.564,92 poeng.

Oljeprisen

Oljeprisene stiger etter Opec+-rapport, skogbranner i Canada, en iransk atomrapport og ukrainsk offensiv i Russland.

Ved lunsjtider mandag omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 64,77 dollar, opp 3,5 prosent. Brent-oljen med levering i august omsettes for 64,84 dollar, opp 1,5 prosent.

Børslokomotivet Equinor ligger opp 2,1 prosent til 244,40 kroner, og er dagens mest omsatte aksje, mens Aker BP er opp 3,1 prosent til 242,40 kroner. Vår Energi styrkes 2,0 prosent til 30,23 kroner.

Dagens bevegelser

Konsernsjef Trond Fiskum har startet kostnadskuttprosessen i Kongsberg Automotive med å sende fem personer i konsernledelsen på dør. Aksjen stiger 5,1 prosent til 1,70 kroner mandag ettermiddag.

Forsvarskjempen Kongsberg Gruppen stiger 1,1 prosent til 1.818 kroner. Aksjen har steget betydelig i år, men DNB Carnegie er skeptisk til prisingen.

– Kongsberg Gruppen har nå en prising som overgår Magnificent 7, og som viser alle kjennetegn på en boble. Hvis denne boblen ikke har sprukket innen 12 til 18 måneder blir jeg overrasket. Men det kan selvsagt gjerne gå fortere, det kan skje allerede neste uke, sier meglersjef Tom Christian Jandal i DNB Carnegie til Finansavisen.

NRC Group steg fredag 10,0 prosent, og ved lunsjtid mandag ligger den opp ytterligere 13,5 prosent til 6,48 kroner. ABG Sundal Collier har løftet sitt kursmål på aksjen fra 5,50 til 6,20 kroner, og beholder samtidig sin kjøpsanbefaling. Sigurd Roll, investoransvarlig i Kapital, spår at selskapet kan bli årets børsvinner.

For kriserammede Dolphin Drilling fortsetter nedturen, og mandag ettermiddag ligger aksjen ned 28,8 prosent til 0,07 kroner. Fredag endte den ned voldsomme 79,4 prosent, etter at selskapet beskrev situasjonen som kritisk og hentet rundt 300 millioner kroner i en emisjon til en kurs på 0,01 kroner.

Public Property Invest melder mandag at de har kjøpt en eiendomsportefølje bestående av syv sykehjem til en samlet verdi på 410 millioner kroner. I forrige uke kjøpte Celina Midelfart gjennom Midelfart Invest 48.390 Public Property-aksjer, og eier nå totalt nær 3,9 millioner aksjer. Ved lunsjtid mandag omsettes aksjen for 21,30 kroner, ned 1,0 prosent.

Robotlageraksjen AutoStore faller 3,4 prosent til 5,17 kroner mandag. Jefferies beholder sin hold-anbefaling på aksjen, men kutter nå kursmålet fra 11 til 5,20 kroner.