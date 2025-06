De toneangivende indeksene på Wall Street faller fra start mandag.

Ved børsåpning ser de amerikanske nøkkelindeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen faller 0,3 prosent.

Industritunge Dow Jones faller 0,4 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite faller 0,2 prosent.

Nye tollsatser

Da USAs president Donald Trump besøkte et stålverk i Pennsylvania, kunne han melde at han ville ta tollsatsene på stål fra 25 til 50 prosent.

– Ingen kommer til å slippe unna, la han til.

Lørdag skrev Trump på sosiale medier at økningen også gjelder aluminium, og at de nye tollsatsene kommer til å tre i kraft 4. juni, altså på onsdag. Ifølge Reuters mener analytikere at tollplanene gir økt bekymring i markedene.

Les også Citi: Advarer om dobling etter ny Trump-toll Ørsted måtte nylig ta en nedskrivning på 1,2 milliarder danske kroner. Nå tror Citi at beløpet må dobles etter Donald Trumps nye straffetoll.

Dagens bevegelser

Amerikanske stålaksjer bykset til etter Trumps planer om å doble tollsatsene på stål. Cleveland-Cliffs stiger 21,8 prosent, Nucor er opp 11 prosent og Steel Dynamics ligger opp 10,8 prosent.

Det tyske legemiddelselskapet BioNTech stiger 12,1 prosent etter å ha inngått en avtale om partnerskap med Bristol Myers Squibb for opptil 11,1 milliarder dollar.

Les også Inngår milliardavtale for kreftmedisin Bristol-Myers Squibb betaler BioNTech inntil 11,1 milliarder dollar, over 110 milliarder kroner, for å inngå et partnerskap rundt kreftlegemiddelet BNT327.

Moderna stiger 0,5 prosent etter å ha fått godkjent mNEXSPIKE, en ny coronavaksine for personer over 65 år.

Den såkalte «fryktindeksen», volatilitetsindeksen VIX, ligger opp 5,4 prosent til 19,58.