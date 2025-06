Stål i fokus

Både de europeiske og amerikanske børsindeksene var betydelig ned mandag ettermiddag, mye grunnet tegn på at det neppe blir noen handelsavtale mellom USA og Kina med det første. I tillegg erklærte president Trump at han vil doble tollsatsen på europeisk stål til 50 prosent.

Utspillet bidro til at europeiske bilprodusenter gjorde det dårlig i børshandelen. Stellantis og Renault var ned med rundt 4 prosent, mens nedturen for Volvo Car, BMW, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz samt bildelprodusenten Continental ble på 2–3 prosent.

Også flere andre industriselskaper med en høy andel salg til USA ble rammet. Den svenske hvitevareprodusenten Electrolux stupte mer enn 5 prosent, mens sko- og klesselskapene Puma og Adidas tapte 2–3 prosent. Motehusene Hermes, Kering og Moncler fikk noe mindre juling.

Oljesektoren var derimot et lyspunkt, som følge av at Brentprisen bykset med mer enn 3 prosent. At Opec+ besluttet å øke produksjonen med overraskende lave 411.000 fat per dag bidro til utviklingen. I vår del av verden steg Tullow Oil og Galp Energia med henholdsvis 5 og 4 prosent.

Man leser sjelden om Polen i finansmedia, men helgens presidentvalg har skapt endel overskrifter. En «nasjonalist» på høyresiden, Karol Nawrocki, gikk av med seieren, og hittil har mottagelsen i markedet vært en smule negativ. Landets tre største banker – PKO Bank, Santander Bank Polsa og mBank – svekket seg med 2–4 prosent. Det er imidlertid verdt å merke seg at Warsawa-børsen var opp med hele 27 prosent fra nyttår til forrige fredag.

I USA ligger et knippe stålprodusenter an til å dra nytte av Trumps proteksjonisme. To av dem, Steel Dynamics og Nucor, tronet ved halv fem-tiden mandag helt øverst på S&P 500s avkastningsliste, med kursøkninger på cirka 12 prosent. Newmont Mining, USAs største gullprodusent, var nummer tre. Kursløftet på godt over 5 prosent skyldtes en kraftig rekyl i gullprisen.