Trump sender stål-aksjer til himmels

Oppdatert klokken 21:00

Nasdaq-indeksen stiger 0,6 prosent på New York-børsen, mens Dow Jones er ned 0,1 prosent og S&P 500 er opp 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,47 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,1 prosent til 18,56.

Nye tollsatser

Da USAs president Donald Trump besøkte et stålverk i Pennsylvania, kunne han melde at han ville ta tollsatsene på stål fra 25 til 50 prosent.

– Ingen kommer til å slippe unna, la han til.

Lørdag skrev Trump på sosiale medier at økningen også gjelder aluminium, og at de nye tollsatsene kommer til å tre i kraft 4. juni, altså på onsdag. Ifølge Reuters mener analytikere at tollplanene gir økt bekymring i markedene.

Dagens bevegelser

Amerikanske stål-aksjer bykset til etter Trumps planer om å doble tollsatsene på stål. Cleveland-Cliffs stiger 20,8 prosent, Nucor er opp 9,1 prosent og Steel Dynamics ligger opp 10 prosent.

Det tyske legemiddelselskapet BioNTech stiger 18,8 prosent etter å ha inngått en avtale om partnerskap med Bristol Myers Squibb for opptil 11,1 milliarder dollar.

Moderna stiger 0,8 prosent etter å ha fått godkjent mNEXSPIKE, en ny coronavaksine for personer over 65 år.