Mandag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,42 prosent til 5.936,37. Industritunge Dow Jones steg 0,08 prosent til 42.305,91. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,67 prosent til 19.242,61.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 18,55, ned 0,11 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,452 prosent.

Nye tollsatser

Da USAs president Donald Trump besøkte et stålverk i Pennsylvania, kunne han melde at han ville ta tollsatsene på stål fra 25 til 50 prosent.

– Ingen kommer til å slippe unna, la han til.

Lørdag skrev Trump på sosiale medier at økningen også gjelder aluminium, og at de nye tollsatsene kommer til å tre i kraft 4. juni, altså på onsdag. Ifølge Reuters mener analytikere at tollplanene gir økt bekymring i markedene.

Dagens bevegelser

Amerikanske stål-aksjer bykset til etter Trumps planer om å doble tollsatsene på stål. Cleveland-Cliffs steg 23,58 prosent, Nucor endte opp 10,1 prosent og Steel Dynamics endte opp 10,27 prosent.

Det tyske legemiddelselskapet BioNTech steg 18,05 prosent etter å ha inngått en avtale om partnerskap med Bristol Myers Squibb for opptil 11,1 milliarder dollar.

Moderna steg 1,84 prosent etter å ha fått godkjent mNEXSPIKE, en ny coronavaksine for personer over 65 år.

Olje

Mandag steg oljeprisen etter Opec+-rapport, skogbranner i Canada, en iransk atomrapport og ukrainsk offensiv i Russland.

Opec+ besluttet lørdag å øke oljeproduksjonen med 411.000 fat pr. dag fra juli, den tredje måneden på rad med tilsvarende økning. UBS påpeker at dette kan ha gitt oljeprisene støtte:

«Det kan til og med komme en viss lettelsereaksjon, ettersom de siste rapportene fra fredag tydet på at gruppen Opec+ vurderte en enda større økning, og oljeprisene falt med over én dollar fatet som følge,» skriver olje- og Equinor-analytiker i UBS, Henri Patricot.

Juli-kontrakten på WTI-oljen endte opp 3,57 prosent til 62,38 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for juli endte opp 3,55 prosent til 64,81 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump ble USAs 47. president, og den siste tiden har vi blant annet sett en ny rekord for Bitcoin.

Mandag endte derimot bitcoin-prisen ned 1 prosent til 104.141 dollar.

Ethereum steg med 1,03 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin steg med 0,27 prosent.