Børsene stiger i Shanghai og Hongkong

Det er blandet stemning på børsene i Asia tirsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,19 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,10 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,48 prosent, CSI 300 styrkes 0,48 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 1,13 prosent.

Produksjonsaktiviteten i Kina krymper ifølge CNBC nå i det raskeste tempoet siden 2022. De kinesiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for industrien falt til 48,3 i mai, ned fra 50,4 måneden før.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet en indeks på 50,6, og kraftig nedgang i nye eksportordre fremhever nå virkningen av de ekstreme amerikanske tollsatsene.

I tillegg melder EU-landene at de nå er støtter forslaget fra EU-kommisjonen om restriksjoner på kinesisk import.

EU-kommisjonen mener ifølge NTB at kinesiske selskaper favoriseres når Kina selv skal finne leverandører av medisinsk utstyr. De har derfor fremmet et forslag om å begrense kinesiske selskapers mulighet til å by på levering av medisinsk utstyr i EU.

Kospi i Sør-Korea legger på seg marginale 0,05 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,47 prosent. Nifty 50 i India faller derimot 0,24 prosent, , mens Straits Times i Singapore er ned 0,03 prosent.