Dette skjer i dag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Aksjonærene i XXL har fått verdiene sine rasert, men sportskjedens styremedlemmer belønnes med 50 prosent i bonus.

Flertallet i valgkomiteen mener styret har jobbet så hardt i fjor at det fortjener en ekstra godtgjørelse. Det siste året har det vært avholdt syv ordinære og ti ekstraordinære styremøter, der de ekstra nok i hovedsak har handlet om selskapets finansielle krise.

John Fredriksen har solgt seg ut av Golden Ocean og avvikler Avance Gas, men målt i antallet skip og rigger er han likevel større enn noen gang – og suverent på topp i Finansavisens oversikt over de største norske rederne.

Fredriksen styrer eller har avgjørende innflytelse over nær 600 skip, rigger og nybygg verdt cirka 380 milliarder kroner. Nummer to på oversikten over de største rederne er Andreas Sohmen-Pao, og nummer tre er Trygve Seglem.

Maria Olaisen og familien solgte lakseoppdretteren Nova Sea for 7,4 milliarder kroner i januar . Så snudde hun seg rundt og kjøpte årets dyreste bolig i Norge.

Olaisen har betalt 74 millioner kroner for det som er en av de flotteste eiendommene på Frogner i Oslo, Gyldenløves gate 49A. Selger er investor Reidar Fougner, som selv betalte 59 millioner og følgelig har hatt en verdistigning på 15 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om ski-VM i Trondheim, som trolig ender med et underskudd på minst 20 millioner kroner. Det er ganske mye for noen dagers moro.

Styreleder Åsne Havnelid har påtatt seg ansvaret, men sier noe tøys om at «VM leverte på alle de andre målene som ble satt. Det handlet om folkefest, sportslig suksess, bærekraft og likestilling». Den er litt for billig. Idretts-Norge har mye å lære om økonomi, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Australia: RBA referat rentemøte, kl. 03.30

Kina: Caixin PMI industri mai, kl. 03.45

Finland: Inflasjon mai foreløpig, kl. 07.00