Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at oljeprisen har vært i fokus de siste dagene, med prisbevegelser som har overrasket mange.

«Oljeprisen er opp nesten 5 prosent siden fredag, etter OPEC+ sin beslutning om en ytterligere produksjonsøkning på 441 000 fat. Dette er den tredje økningen på relativt kort tid», påpeker analytikeren.

«OPECs rolle som prisstabilisator strekker seg mange tiår tilbake og er ventet å vare i mange tiår fremover. Hvorvidt prisoppgangen er irrasjonell eller ikke, gjenstår å se. Det er for øvrig viktig å være klar over oljemarkedets syklikalitet», skriver Berntsen.

Han påpeker at det for investorer i oljerelaterte aksjer nå kanskje er viktigere enn noe annet å time topper og bunner i lengre sykluser, gitt mangelen på vekstimpulser i sektoren.

«Om vi er nær bunnen, eller om bunnen allerede er bak oss, vil bare tiden vise», skriver analytikeren.

Han skriver videre at et avgjørende poeng er at den underliggende etterspørselen etter olje er sterkt knyttet til global økonomisk vekst.

«Dersom verdensøkonomien skyter fart igjen, vil det etter alt å dømme komme oljesektoren til gode. Samtidig må man være bevisst på at vi beveger oss mot en mer karbonnøytral fremtid. Det betyr at etterspørselen kan nå en topp i årene som kommer, ikke fordi verden ikke lenger trenger energi, men fordi energimiksen endres. Dette kan gi en varig strukturell motvind for oljerelaterte investeringer», påpeker Berntsen.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia tirsdag morgen. I Japan stiger Nikkei 0,19 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,10 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,48 prosent, CSI 300 styrkes 0,48 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 1,13 prosent.

Produksjonsaktiviteten i Kina krymper ifølge CNBC nå i det raskeste tempoet siden 2022. De kinesiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for industrien falt til 48,3 i mai, ned fra 50,4 måneden før.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet en indeks på 50,6, og kraftig nedgang i nye eksportordre fremhever nå virkningen av de ekstreme amerikanske tollsatsene.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er tirsdag morgen opp 0,32 prosent til 64,84 dollar fatet, mens WTI-oljen 0,48 prosent på 62,82 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,58 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Mandag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,42 prosent til 5.936,37. Industritunge Dow Jones steg 0,08 prosent til 42.305,91. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,67 prosent til 19.242,61.

Amerikanske stål-aksjer bykset til etter Trumps planer om å doble tollsatsene på stål. Cleveland-Cliffs steg 23,58 prosent, Nucor endte opp 10,1 prosent og Steel Dynamics endte opp 10,27 prosent.

Det tyske legemiddelselskapet BioNTech steg 18,05 prosent etter å ha inngått en avtale om partnerskap med Bristol Myers Squibb for opptil 11,1 milliarder dollar.

Moderna steg 1,84 prosent etter å ha fått godkjent mNEXSPIKE, en ny coronavaksine for personer over 65 år.

Oslo Børs

Ved stengetid på Oslo Børs endte hovedindeksen opp 0,5 prosent til 1.569,64 poeng.