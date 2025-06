Utviklingen på Oslo Børs har vært relativt flat tirsdag.

Kl. 11.16 står hovedindeksen i 1.571,40, opp 0,11 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Bevegelser

Blant tungvekterne stiger Kongsberg Gruppen 1,59 prosent til 365,20 kroner. Aksjen ble i dag splittet 1 til 5, noe som vil si at gårsdagens sluttkurs var 359,50 kroner etter splitten.

Frontline er ned 1,85 prosent til 179,90 kroner. Ratene fortsetter å falle, og i går var VLCC-ratene ifølge Fearnleys ned 5,1 prosent.

AutoStore har hittil i år falt over 50 prosent, men klatrer tirsdag 0,79 prosent til 5,08 kroner. Investor Ulf Huse prøver stadig å finne bunnen i teknologiaksjen, og de siste dagene i mai plukket han opp ytterligere 750.000 AutoStore-aksjer.

Kriserammede Dolphin Drilling snur tirsdag opp 21,25 prosent til 0,10 kroner. Aksjen har de siste dagene rast etter at selskapet beskrev situasjonen som kritisk og hentet rundt 300 millioner kroner i en emisjon til en kurs på 0,01 kroner.

Norse Atlantic styrkes 5,36 prosent til 7,66 kroner, etter tre dager med børsfall. Tirsdag i i forrige uke hoppet Norse-kursen hele 39,7 prosent etter at Arne Blystad, Magnus Halvorsen, Fredrik Walsøe, Ketil Skorstad og Edvin Austbø sikret seg aksjer da shippingfamilien Lauros solgte en storpost.

Etter kurshoppet var det trolig mange som trodde at enkelte av de nye aksjonærene ville ta rask gevinst, men foreløpig sitter de alle stille i båten.

– Vi har ikke solgt noe da vi som sagt tror denne aksjen etter hvert burde handle på betydelig høyere nivåer, sier Skorstad til Finansavisen.

KMC Properties har lenge vært volatil, men har fått en kraftig opptur etter at selskapet for en drøy uke siden meldte at Christian Linge blir ny toppsjef. Han skal fokuserer på å få i gang drift i selskapet. Tirsdag stiger KMC-aksjen nye 40,85 prosent til 0,25 kroner på høyt volum, og er nå hittil i år opp over 400 prosent.

En annen volatil aksje som til stadighet dukker opp høyt på volumlisten er oljemyggen Zenith Energy. Tirsdag faller aksjen 7,14 prosent til 1,95 kroner, men hittil i år er den opp over 190 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er tirsdag formiddag opp 0,28 prosent til 64,81 dollar fatet, mens WTI-oljen 0,30 prosent på 62,71 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,58 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor er uendret på 244,60 kroner, mens Aker BP styrkes 1,11 prosent til 246,80 kroner. Vår Energi er ned 0,10 prosent til 30,36 kroner.

SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen Nilsen har nå gjort justeringer på alle de tre oljetungvekterne, men beholder kjøpsanbefalinger på alle. For førstnevnte kutter han kursmålet fra 320 til 305 kroner. For Aker BP nedjusterer han kursmålet fra 280 til 270 kroner, mens han for Vår Energi jekker ned fra 39 til 37 kroner.