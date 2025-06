Advarer: Gjør neste krise enda verre

Økonomer, bankmenn og amerikanske myndigheter advarer om at privat kreditt – den delen av skyggebanksektoren som låner ut penger – nå er så sammenblandet med banker og forsikringsselskaper at det fort kan bli sentrum for den neste finansielle krisen.

Skyggebanker er finansinstitusjoner utenfor banksektoren som driver med utlån og investeringer, men som ikke omfattes av de samme reglene som tradisjonelle banker. Det omfatter blant annet hedgefond og private equity, samt forsikringsselskaper og private kredittfond.

I en artikkel kommer forskere fra fra blant annet Moody's og SEC at private kredittfonds rolle i banksystemet skaper «nye koblinger som introduserer nye former for systemrisiko», skriver Financial Times.

«Deres manglende åpenhet og rolle i å gjøre det finansielle nettverket tettere sammenkoblet betyr at de kan forsterke en finansiell krise uforholdsmessig mye», skriver artikkelforfatterne.

Det nye regelverket som ble implementert etter finanskrisen i 2008 tvang de tradisjonelle bankene til å stramme inn på utlånene. Reglene rundt utlån fra fond, som vanligvis gir lån til mer risikable motparter, ble stående urørt, med et slappere tilsyn enn bankene.

Siden den gang har utlån fra private kredittfond økt, som i skyggebanksektoren forøvrig.

Les også Vil stressteste skyggebankene For første gang vil EU stressteste skyggebankene i Europa.

I undersøkelsen har de tre forskerne Mark Zandi, Samim Ghamami og Antonio Weiss brukt regnskapstall og aksjepriser for børsnoterte långivere i mellommarkedet (også kalt business development companies) som et mål på den ellers uoversiktlige sektoren for private kredittfond.

Under markedsuro viste långiverne i mellommarkedet større korrelasjon med stress i andre sektorer enn de gjorde tidligere.

De private kredittfondene mener at de er bedre på å gi utlån enn de tradisjonelle bankene, fordi de er avhengig av kapital fra institusjonelle investorer, som har lengre tidshorisonter og er ikke utsatt for massive uttak av innskudd som bankene er (på engelsk: bank runs). Det er stor fare for at massive uttak fra en bank kan føre til at panikken sprer seg til innskytere i andre banker.

«Banker er i økende grad involvert i privat kreditt og andre finansinstitusjoner som ikke er banker gjennom partnerskap, finansiering av fond og strukturerte risikooverføringer, som åpne