Flatt på Oslo Børs: Oljeprisen styrker seg markant – 60 prosents rally i flere aksjer

Tankrederiet Frontline handles ned 1,1 prosent til 181,35 kroner. Jinhui leder an fallet – ned 5,7 prosent, Wallenius faller 2,5 prosent, Okeanis er ned 1,7 prosent, og MPC Container Ships faller 2,8 prosent.

Les også Mener skiferboomen er over: – Noe man ikke ser veldig ofte Amerikansk oljeproduksjon kan falle med 1 million fat pr. dag: – Jeg har ikke rørt oljeprisestimatet mitt.

Rally i small caps

Aqua Bio Technology melder om en ordre fra Restorsea på Aquabeautine XL. Restorsea LLC har samtidig varslet at de planlegger ytterligere én ordre av Aquabeautine XL til høsten, noe som skal bidra til stabil og forutsigbar leveransekapasitet.

«Aqua Bio Technology ser frem til fortsatt vekst og videreutvikling av partnerskapet med Restorsea LLC», skriver selskapet, gjengitt av TDN Direkt.

Aksjen stiger hele 33,5 prosent til 1,47 kroner.

Norwegian Block Exchange meldte mandag kveld at det har ervervet seks bitcoin. Innen utgangen av juni vil antallet øke til ti bitcoin, ifølge selskapet. Bitcoinene lånes fra selskapets «største eiere» og vil brukes som sikkerhet når det utsteder sin USDM stablecoin.

Aksjen fyker opp 69,7 prosent til 0,55 kroner.

KMC Properties har lenge vært volatil, men har fått en kraftig opptur etter at selskapet for en drøy uke siden meldte at Christian Linge blir ny toppsjef. Tirsdag stiger aksjen nye 63,9 prosent til 0,29 kroner på høyt volum, og er nå hittil i år opp over 400 prosent.

Dolphin Drilling snur opp 61,00 prosent til 0,13 kroner. Aksjen har de siste dagene falt over 80 prosent etter at selskapet beskrev situasjonen som kritisk og hentet rundt 300 millioner kroner i en emisjon til en kurs på 0,01 kroner.

AutoStore , som er ned over 50 prosent i år, faller 0,4 prosent til 5,01 kroner. Investor Ulf Huse har igjen vært på bunnfiske og plukket opp 750.000 AutoStore-aksjer.

Les også Inflasjonen faller mer enn ventet Inflasjonen i de 20 eurosonelandene har falt uventet mye.

Konsumaksjer i tet

Flere konsumaksjer har medvind tirsdag, med Europris opp 4,0 prosent, SATS stiger 2,3 prosent, Kid er opp 1,8 prosent.

Norse Atlantic stiger 1,4 prosent, etter tre dager med børsfall. Tirsdag i forrige uke hoppet aksjekursen hele 39,7 prosent etter at en drøss med kjendisinvestorer kjøpte aksjene til shippingfamilien Lauros.

– Prises til en P/E på 1 (...) Vi tror aksjen vil kunne stige inntil 5-gangeren de neste 12 til 24 månedene, uttalte investor Ketil Skorstad, som foreløpig ikke har solgt.

Kitron stiger 0,9 prosent til 59,55 kroner. Det utenlandske eierskapet i aksjen har gått fra 40 til 47 prosent bare i år.

– Vi synes det er hyggelig, sier finansdirektør Cathrin Nylander i Kitron.

ABG Sundal Collier hever kursmålet på Cadeler fra 85 til 90 kroner og gjentar kjøpsanbefaling. Aksjen stiger 2,6 prosent til 51,80 kroner.

Endúrs datterselskap Repstad Anlegg er tildelt en kontrakt verdt rundt 250 millioner kroner. Aksjen stiger 1,5 prosent.