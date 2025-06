Både S&P 500 og Nasdaq hadde forøvrig sine sterkeste måneder siden november 2023 i forrige måned.

Les også Advarer: Gjør neste krise enda verre Den slappe reguleringen av skyggebanker åpner døren for at de kan forsterke den neste finanskrisen, ifølge Moody's.

Kjernekraftrakett

Blant enkeltaksjer som utmerker seg tirsdag, er Constellation Energy. Selskapet har undertegnet en 20-årig avtale med teknologigiganten Meta for forsyning av kjernekraft fra Clinton Clean Energy Center i Illinois. Fra juni 2027 vil Meta kjøpe rundt 1,1 gigawatt med energi fra Constellation-anlegget.

FORSYNER TECH-GIGANT: Constellation Energy skal i 20 år levere kjernekraft til tech-giganten Meta fra sitt Clinton Clean Energy Center i Illinois. Foto: Constellation Energy

I førhandelen har Constellation Energy-aksjen vært opp rundt 15 prosent. I ordinær handel er aksjen opp rundt 0,5 prosent.

Bildedelingsselskapet Pinterest stiger 3,9 prosent etter at JPMorgan har oppjustert anbefalingen for aksjen fra «neutral» til «overweight».

Dollar General fyker opp 14,9 prosent etter at lavpriskjeden har rapportert om bedre salg enn ventet i første kvartal og samtidig oppjustert helårsguidingen for topplinjen. Netto omsetning i regnskapsmessige første kvartal, som ble avsluttet 2. mai, var opp 5,3 prosent til 10,4 milliarder dollar. For hele inneværende år venter selskapet nå en vekst på mellom 3,7 og 4,7 prosent, mot tidligere 3,4–4,4 prosent.

Walt Disney Co. har varslet ytterligere nedbemanning – denne gangen er det snakk om hundrevis av stillinger. Aksjen er opp 0,9 prosent.

Hundrevis mister også jobben i Microsoft . Mer enn 300 ansatte skal ha fått beskjed om at stillingen deres er eliminert, skriver Bloomberg – og tilføyer at IT-giganten så sent om i forrige måned varslet kutt av 6.000 stillinger. De nye kuttene skal komme i tillegg til disse 6.000. Microsoft-aksjen er tirsdag opp 0,1 prosent.

Bilgiganten Ford Motor er opp 2,3 prosent. Selskapet har tirsdag meldt om en salgsvekst på 16,3 prosent hjemme i USA i mai, sammenlignet med samme måned i fjor. Biler med tradisjonell utslippsmotor bidro med 17,2 prosents økning, mens hybridmodellene hadde en vekst på hele 29 prosent, ifølge CNBC. Salget av helelektriske biler stupte imidlertid 25 prosent.

Les også Volkswagen: 20.000 ansatte har signert sluttavtale 20.000 ansatte i Volkswagen har undertegnet sluttavtaler, og Europas største bilprodusent opplyser at de dermed er i rute med sin plan om kostnadskutt.

Første fall på fem måneder

Ferske nøkkeltall fra USA tirsdag viser forøvrig en nedgang på 3,7 prosent i nye industriordrer i april, den første nedgangen på fem måneder. Måneden før var det en økning på 3,4 prosent, og det var nå ventet en nedgang på 3,0 prosent, ifølge Trading Economics.

Nye tall fra arbeidsmarkedet viser at antallet stillingsåpninger var på 7,391 millioner i april, en økning på 191.000 fra måneden før. Her var det ventet et antall på 7,10 millioner. Innen kunst, underholdning og rekreasjon var veksten på 43.000, mens det var en nedgang på 135.000 innen overnatting og servering, ifølge Trading Economics.