Flatt på Oslo Børs: Bredt fall i shipping – ny rekord i Kongsberg etter aksjesplitt

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte ned 0,01 prosent til 1.569,53 poeng tirsdag.

Ved børsslutt ble Brent-olje med levering i august omsatt for 65,46 dollar fatet, opp 1,3 prosent. Ved stengetid mandag ble samme kontrakt handlet for 64,61 dollar.

Sparebank 1 Markets kuttet sine oljeprisestimater tirsdag. For 2025 ventes det at Brent-olje vil koste 67 dollar fatet, ned fra 70 dollar. For 2027 er forventningen 70 dollar, ned fra 75.

«Våre beste long-anbefalinger er Vår (kjøp, kursmål 37 kroner), Subsea7 (kjøp, kursmål 200 kroner) og Odfjell Drilling (kjøp, kursmål 95 kroner). På den andre siden nedgraderer vi TGS (selg, kursmål 60 kroner) og DOF (nøytral, kursmål 95 kroner),» skrev meglerhuset.

TGS ble dobbeltnedgradert fra kjøp til selg, og kursmålet ble kuttet fra 140 til 60 kroner. Seismikkselskapet delte også nytt presentasjonsmateriell. Pareto Securities mente at estimatene trolig vil bli nedjustert noe som følge av presentasjonen.

Aksjen endte ned 3,85 prosent til 81,20 kroner.

Equinor steg 0,45 prosent til 245,70 kroner, Aker BP steg 0,7 prosent til 245,90 kroner, og Vår Energi falt 0,1 prosent til 30,36 kroner.

Kongsberg Gruppen har gjennomført en aksjesplitt, hvor én aksje ble til fem. Selskapets maritime del meldte også at det skal levere en omfattende utstyrspakke til fire nye offshore konstruksjonsfartøy (OCV) som skal bygges ved Cosco Nantong-verftet for Sea1 Offshore.

Aksjen endte opp 2,7 prosent til 369,15 kroner, som er en ny toppnotering justert for splitt.

Svak shippingsektor

Shipping var blant de svakeste sektorene på Oslo Børs tirsdag, med et fall på 1,6 prosent.

ABG meldte at VLCC-ratene var på 36.390 dollar mandag, ned 3.253 dollar fra fredag. Ratene i tørrbulk (Capesize, Panamax og Supramax) og LPG var derimot omtrent uendret.

Meglerhuset påpekte at USAs råoljeeksport har flatet ut, noe som demper etterspørselen etter VLCC-er. Dersom eksporten faller med 200.000 fat pr. dag i 2025, kan dette senke VLCC-dagratene med rundt 10.000 dollar – med mindre økt eksport fra Midtøsten veier opp.

Les også Knut Arild Hareide: – Skal lytte når Fredriksen snakker Norge er fortsatt et svært godt land å drive skipsfart fra, mener Rederiforbundet, som svarer på kritikken fra John Fredriksen.

Ifølge Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer er tankmarkedet alltid sesongavhengig, og nå er vi inne i lavsesongen, men analytikeren forventer en rekyl.