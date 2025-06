Opptur for krig og kraft

Nye inflasjonstall påvirket Europas børsutvikling tirsdag. Den årlige konsumprisveksten sank til 1,9 prosent i mai, fra 2,2 prosent i april og mot ventet 2,0 prosent. Kjerneinflasjonen falt samtidig til 2,3 prosent, mens konsensusestimatet lå på 2,5 prosent. Sistnevnte er nå nærmere ESBs inflasjonsmål enn noen gang siden januar 2022.

Stoxx 600-indeksen var likevel nær uendret, men en rekke enkeltaksjer fikk store bevegelser. Saab-kursen steg med 3 prosent, etter at Tsjekkia forlenget en avtale om leasing av Jas 39 Gripen-fly med åtte år. Toppsjef Michael Johansson klaget dessuten over at Europa ikke bruker nok penger på opprustning.

Også Rolls-Royce, som blant annet produserer flymotorer, gjorde det bra. Oppgangen på nesten 3 prosent skyldtes blant annet at selskapet skal levere et stort batterilagringssystem til Holland. Nylig ble det også meldt om kontrakter for atomdrevne motorer for britiske ubåter, samt for motorer til kanadiske krigsskip.

En annen leverandør av britisk krigsutstyr, Bae Systems, fikk en kursoppgang på rundt 2 prosent, og i samme sektor steg tyske Rheinmetall og italienske Leonardo med 1–2 prosent. Samtlige tjener på at krigen mellom Russland og Ukraina blir stadig mer omfattende og ødeleggende, samt at frykt i resten av Europa øker forsvarsbudsjettene til nivåer vi sist så under Den kalde krigen.

Også i USA var de fleste børsindeksene tilnærmet uendrede ved halv fem-tiden tirsdag. En av landets største billigbutikkjeder, Dollar General, var imidlertid opp med 14 prosent. Ledelsen jekket opp sin guiding for årets omsetning, som følge av at dagens tollavgifter nå ventes å vedvare i alle fall frem til midten av august. Dessuten overrasket både topp- og bunnlinjen positivt i første kvartal.





For øvrig steg strømleverandøren Constellation Energy med 4 prosent, grunnet en avtale om å levere atomkraft til Meta Platforms i minst 20 år. Fra og med 2027 skal det kjøpes rundt 1,1 gigawatt.