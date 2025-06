Wall Street: Hard landing for kjernekraftrakett

Saken oppdateres:

Mandag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,6 prosent til 5.970,41 poeng. Industritunge Dow Jones steg 0,5 prosent til 42.519,60, mens teknologiindeksen Nasdaq økte med 0,8 prosent til 19.398,96.

Optimismen i markedet henger sammen med håp om bedring i forholdet mellom USA og Kina. I følge Det hvite hus vil president Donald Trump og Kinas Xi Jinping trolig snakke sammen denne uken.

«Markedet ser forbi dette høytspente pokerspillet og mener at det faktum at Trump og Xi etter planen skal snakke sammen denne uken er positivt for forholdet mellom USA og Kina,» sier analytiker Dan Ives i Wedbush Securities til CNBC.

I tillegg har flere storbanker oppjustert sine kursmål for det amerikanske aksjemarkedet. Deutsche Bank ser nå at S&P 500 avslutter året rundt 6.550 poeng , opp fra tidligere prognose på 6.150, ifølge Reuters. Det nye målet tilsier en oppside på over 10 prosent fra mandagens sluttnotering. Goldman Sachs, UBS Global Wealth Management og RBC Capital Markets har også nylig løftet sine forventninger til indeksen.

Samtidig advarte OECD om at aksjer globalt kan falle med 10 prosent dersom tollsatsene heves igjen etter «tollpausen».

Bevegelser

Nvidia er en av de store vinnerne på fornyet håp om bedre forhold mellom USA og Kina. Aksjen steg 2,8 prosent tirsdag og bygget videre på mandagens oppgang, da selskapet passerte Microsoft i markedsverdi for første gang siden januar. Også andre brikke-produsenter fikk medvind, Broadcom økte 3,3 prosent, mens Micron Technology klatret 4,2 prosent.

Constellation Energy utmerket seg tirsdag etter nyheten om en 20-årig avtale med Meta om levering av kjernekraft fra selskapets Clinton Clean Energy Center i Illinois. Fra juni 2027 skal Meta kjøpe rundt 1,1 gigawatt energi fra anlegget. Aksjen var opp så mye som 15 prosent i førhandelen, men roet seg utover dagen og endte ned 0,13. Meta endte også i rødt, med en nedgang på 0,6 prosent.

Pinterest steg 3,8 prosent etter at JPMorgan oppjusterte aksjen fra «nøytral» til «overvekt», noe som ga nytt moment til bildedelingsselskapet.

Dollar General skjøt opp 15,9 prosent etter å ha levert bedre kvartalstall enn ventet og samtidig hevet guidingen for helåret. Omsetningen i første kvartal økte med 5,3 prosent til 10,4 milliarder dollar, og selskapet venter nå en vekst for hele året på mellom 3,7 og 4,7 prosent – opp fra tidligere 3,4 til 4,4 prosent.

Walt Disney steg 0,6 prosent til tross for at selskapet varslet nye nedbemanninger. Hundrevis av stillinger skal kuttes i en ny runde. Microsoft endte opp 0,2 prosent. Selskapet meldte tirsdag at ytterligere 300 ansatte mister jobben, i tillegg til de 6.000 stillingene som allerede ble varslet kuttet i forrige måned.

Ford Motor la på seg 2,1 prosent etter å ha meldt om en salgsvekst på 16,3 prosent i USA i mai sammenlignet med samme måned i fjor. Salget av hybridbiler økte hele 29 prosent, mens biler med forbrenningsmotor steg 17,2 prosent. Salget av helelektriske biler falt derimot med 25 prosent.