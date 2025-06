CrowdStrike stuper i etterhandelen

Etter markedet stengte tirsdag, var det sikkerhetsgiganten CrowdStrike sin tur til å legge frem tall.

Resultat per aksje for kvartalet som endte 30. april, ble 73 cent, høyere enn ventede 66 cent. Samtidig guider selskapet for en omsetning i andre kvartal på opptil 1,15 milliarder dollar, noe under analytikernes forventning på 1,16 milliarder.

En halvtime etter stengetid var aksjen ned 7,2 prosent i etterhandelen. CrowdStrike har likevel steget rundt 43 prosent hittil i år.

I mai ble aksjen også presset ned etter at selskapet varslet nedbemanning av om lag 500 ansatte, som ledd i et mål om å nå 10 milliarder dollar i årlig gjentakende inntekt. CrowdStrike håndterer fortsatt ettervirkningene av en omfattende systemfeil i juli i fjor, og er nå under etterforskning av amerikanske myndigheter. Ifølge Bloomberg granskes en avtale verdt 32 millioner dollar med teknologidistributøren Carahsoft Technology, inkludert hva CrowdStrike-ledelsen visste om transaksjonen og eventuelle lignende avtaler.