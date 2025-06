Kreditt uten kontroll

Bankene innehar et stort ansvar ved at de kan gi forbrukere gjeld. Etter finansavtaleloven har bankene blant annet en plikt til å avslå en søknad om kreditt dersom det ikke er sannsynlig at kunden vil kunne betjene lånet. Jussbuss opplever imidlertid at bankene ofte forsømmer denne plikten, eller at den utføres utilstrekkelig. For den enkelte kunde kan dette medføre store konsekvenser.

For å innvilge en kredittavtale, som et forbrukslån, må banken foreta en kredittvurdering som skal kartlegge om kunden har kredittevne, altså evne til å betjene lånet. Kravene til kredittvurderingen er at banken skal foreta den med grunnlag i «tilstrekkelige og relevante opplysninger» om inntekten, eiendelene, utgiftene og eventuelle andre økonomiske forpliktelser kunden har. Dersom det er nødvendig skal banken skaffe opplysningene fra kunden, foretak som besitter gjeldsinformasjon og andre relevante kildesøk.

Mangelfulle kredittvurderinger medfører mislighold, som igjen medfører tapte inntekter og eventuelt kostbar inndrivelse for banken

Jussbuss erfarer at bankene ikke gjennomfører kredittvurderinger i samsvar med finansavtalelovens krav. Vi ser at bankene i stor grad gjennomfører kredittvurderinger ved automatiserte prosesser, som jo er effektivt. Prosessene medfører imidlertid ofte at kredittvurderingen ikke blir individuell og tilstrekkelig grundig, som kan resultere i at det under feil forutsetninger legges til grunn at kunden har kredittevne. I tillegg har vi sett tilfeller hvor bankene har antatt at kundens opplysninger er feil, og da har lagt til grunn opplysninger de tror er rett – uten å undersøke nærmere.

Hensynet ved bankenes avslagsplikt er å beskytte de som ikke ser og forstår konsekvensene av å pådra seg gjeld. Formålet er derfor at en skal unngå at det stiftes gjeld den enkelte ikke vil klare å betale ned. I et marked hvor lån annonseres som attraktivt og lett tilgjengelig, er det avgjørende at banken opptrer på en forsvarlig måte. Når bankene ikke utfører avslagsplikten helhjertet, faller dessverre noen gjennom sikten, og ender kanskje opp med betalingsanmerkninger, inkassosaker, og til slutt utleggstrekk eller -pant. For noen blir dette gjeld de aldri får kvittet seg med.

Vi ønsker å understreke at kredittvurderinger ikke bare er til fordel for kunden, det vil også være i bankens interesse. Mangelfulle kredittvurderinger medfører mislighold, som igjen medfører tapte inntekter og eventuelt kostbar inndrivelse for banken. Viktigst av alt er uansett hvem som rammes av dårlige kredittvurderinger – vanlige, sårbare mennesker, som til slutt drukner i økonomiske problemer.

Ingeborg Jorde Petersheim

Jussbuss