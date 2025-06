Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Hockeygutta Mats Zuccarello, Stig Johansen og Henrik Buskoven er i full gründerkrig. De skulle bli rike på fjerning av kalk fra vann, men nå er det ellevilt bråk etter at varer for millionbeløp forsvant til norske toppidrettsutøvere uten betaling.

Spetakkelet utspiller seg i selskapet DabV, som er i pengekrise. Det fortelles om fullt kaos på varelageret, der medgründer Roger Kilaas har påtatt seg skylden for varene som mangler, men aldri betalt tilbake. Samtidig har hovedgründer Rune Nilsen sendt inkassokrav på 400.000 kroner.

Finansminister Jens Stoltenberg varsler nye tolløkninger fra USAs president Donald Trump. Etter samtale med Jamieson Greer, Trumps fremste rådgiver og forhandler når det kommer til handel, sier Stoltenberg at vi må være forberedt på at det blir ytterligere økninger 9. juli.

Den amerikanske satsen på norske varer er i dag på 10 prosent. Beskjeden fra Greer er at den fra 9. juli kan bli på 15 prosent.

Utlendinger hamstrer norske forsvarsaksjer. Totalt har de nettokjøpt aksjer for over 7 milliarder kroner i Kitron, Norbit og Kongsberg Gruppen i år.

I Kitron har det utenlandske eierskapet økt fra 40 prosent til 47 prosent bare i år. Finansdirektør Cathrin Nylander sier de synes det er hyggelig med den store interessen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at landbruksøkonomi er gresk. SSB har funnet ut at nesten halvparten av bøndene med personlig gårdsbruk, får mindre enn 10 prosent av inntekten fra jordbruket. Det er en bekreftelse på det vi kan kalle Jon Almaas-bonden.

«Det er ikke gitt at alle driver med mål om høyest mulig overskudd fra jordbruksdriften,» sier landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen (Ap). Det har han rett i, og derfor får bøndene et påslag eller normeringstillegg. Nytt for oss i regnskapslitteraturen, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser mai, kl. 11.00

Australia: PMI mai endelig, kl. 01.00

Sør-Korea: BNP 1. kv. endelig, kl. 01.00

Japan: PMI mai endelig, kl. 02.30

Australia: BNP 1. kv., kl. 03.30

India: PMI mai endelig, kl. 07.00

Russland: PMI mai, kl. 08.00

Sverige: PMI tjenester mai, kl. 08.30

Spania: Industriproduksjon april, kl. 09.00