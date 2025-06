Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at stemningen på verdens børser er overraskende god, tatt i betraktning det usikre geopolitiske bildet.

«Ikke minst har flere europeiske og asiatiske børser vist en sterk utvikling så langt i år – mange med tosifret oppgang», skriver analytikeren.

Berntsen påpeker at mens S&P 500, Nasdaq og Dow Jones i USA er nærmest uendret for året, peker utviklingen utenfor USA i en annen retning.

«En av hovedårsakene til dette kan være svekkelsen av den amerikanske dollaren i 2025. Det er lett å glemme hvor viktig dollaren er for verdensøkonomien – ikke som valuta alene, men som måleenhet for en betydelig andel av verdens gjeld. Når dollaren svekkes, blir denne gjelden lettere å betjene for selskaper og nasjoner utenfor USA. Det frigjør likviditet og demper finansiell uro. Kort sagt: En svakere dollar virker som en form for «globalt rentekutt»,», fortsetter han.

Analytikeren peker også på at i tillegg har modne industrier som kaster av seg store kontantstrømmer og utbytter, nytt godt av det vedvarende inflasjonspresset.

«Inflasjon har vist seg å være mer seiglivet enn mange trodde, og i et slikt landskap verdsettes selskaper med stabil inntjening og evne til å overføre kostnader til kundene høyt», skriver Berntsen.

Asia

Etter det ble klart at Lee lå an til å bli Sør-Koreas neste president stiger Kospi-indeksen med 2,5 prosent. KRX 100, som viser utviklingen i de 100 selskapene med høyest markedsverdi, stiger 2,6 prosent.

I nabolandet Japan stiger Nikkei-indeksen 0,8 prosent til 37.749 poeng.

I Kina er oppgangen noe lavere, hvor Shanghai Composite stiger 0,4 prosent til 3.376 poeng. Hang Seng-indeksen i Hongkong stiger 0,7 prosent, til 23.680 poeng.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er onsdag morgen ned 0,40 prosent til 65,37 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,41 prosent på 63,15 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,46 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Mandag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,6 prosent til 5.970,41 poeng. Industritunge Dow Jones steg 0,5 prosent til 42.519,60, mens teknologiindeksen Nasdaq økte med 0,8 prosent til 19.398,96.

Optimismen i markedet henger sammen med håp om bedring i forholdet mellom USA og Kina. I følge Det hvite hus vil president Donald Trump og Kinas Xi Jinping trolig snakke sammen denne uken.

Nvidia er en av de store vinnerne på fornyet håp om bedre forhold mellom USA og Kina. Aksjen steg 2,8 prosent tirsdag og bygget videre på mandagens oppgang, da selskapet passerte Microsoft i markedsverdi for første gang siden januar. Også andre brikke-produsenter fikk medvind, Broadcom økte 3,3 prosent, mens Micron Technology klatret 4,2 prosent.