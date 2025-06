Oslo Børs stiger onsdag formiddag.

Kl. 10.30 står hovedindeksen i 1.580,86, opp 0,72 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Bevegelser

Staten har nå solgt sine 65,6 million aksjer i Norwegian til en kurs på 13,6 kroner, og kan dermed innkassere 892 millioner kroner. Norwegian-aksjen faller nå 0,43 prosent til 14,00 kroner.

Flykollega Norse Atlantic stiger derimot 6,66 prosent til 7,85 kroner, og har på det meste i dag vært omsatt for 8,15 kroner. Flyselskapet la i morges frem sine trafikktall for mai, som viste rekordhøy kabinfaktor for tiende måned på rad.

Donald Trump trapper opp handelskrigen og har som varslet onsdag doblet tollsatsene på importert stål og aluminium til 50 prosent. Aluminiumsgiganten Norsk Hydro svekkes 0,11 prosent til 54,84 kroner.

Ellers høyt på volumlisten finner vi Wilh. Wilhelmsens A- og B-aksje. Selskapet meldte tirsdag ettermiddag at de har kjøpt tilbake 170.576 A-aksjer til en kurs på 427 kroner, og 164.309 B-aksjer til en kurs på 410 kroner. Det sender aksjene opp henholdsvis 1,78 prosent til 428 kroner og 2,11 prosent til 410,50 kroner.

KMC Properties har fått en kraftig opptur etter at selskapet for en drøy uke siden meldte at Christian Linge blir ny toppsjef. Onsdag legger aksjen på seg 42,87 prosent til 0,49 kroner på høyt volum, og er dermed opp over 900 prosent hittil i år.

BerGenBio raser 25,06 prosent til 1,32 kroner. Selskapet meldte tirsdag kveld at de har besluttet å legge ned alle gjenværende bemcentinib-aktiviteter, og vil da sitte igjen med 40-45 millioner i kontanter.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er onsdag morgen opp 0,20 prosent til 65,76 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,17 prosent på 63,52 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,46 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Equinor stiger 0,65 prosent til 247,30 kroner, mens Aker BP er opp 0,65 prosent til 247,50 kroner. Vår Energi styrkes 1,55 prosent til 30,83 kroner.