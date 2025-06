Rekordras på Oslo Børs: Aksje stuper etter avvikling

Tankrederiet Frontline er ned 0,1 prosent etter rapporter om nye ratefall. VLCC-ratene er halvert på én måned. Konsernsjef Lars Barstad sier til TDN Direkt onsdag at det fortsatt tjenes gode penger, selv om tankmarkedet ikke har utviklet seg som rederiet har håpet. Han sier det ikke er krisestemning i selskapet, med en rate på flåtebasis som ligger over kontant breakeven.

Les også – Har gått til helvete – Storbritannia har gått til helvete, som Norge, sier John Fredriksen om flyttingen fra London til Emiratene.

Gassrederiet BW LPG er opp 3,5 prosent. MPC Container Ships er ned 0,7 prosent.

Sjømataksjer også i god driv onsdag ettermiddag: Mowi stiger 1,2 prosent, SalMar stiger 2,2 prosent, mens Lerøy Seafood er opp 1,2 prosent. Arctic Securities venter at den norske lakseeksporten vil ta seg opp igjen denne uken, etter et fall på rundt 2.000 tonn i forrige uke, ifølge TDN Direkt.

Les også Norsk sjømateksport: Første fall på ti måneder Norge eksporterte sjømat for 13,6 milliarder kroner i mai, som er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Flyselskapet Norse Atlantic bykser 6,4 prosent. Selskapet har onsdag rapportert om sterk passasjervekst og rekordhøy kabinfaktor i mai.

Ellers i toppen utmerker Pexip seg med en oppgang på 2,5 prosent, og Nordic Semiconductor er opp 4,7 prosent. AutoStore er opp 4,5 prosent, og Nel er opp 5,1 prosent.

Aksjen som faller mest onsdag, er BerGenBio. Selskapet opplyste sent tirsdag at styret har besluttet å avvikle alle gjenværende utviklingsaktiviteter for legemiddelkandidaten bemcentinib, og at selskapet nå sitter med mellom 40 og 45 millioner i frie kontanter. Aksjen er onsdag ned 24,0 prosent til 1,34 kroner – og ned mer enn 80 prosent hittil i år.

Les også Inngår milliardavtale for kreftmedisin Bristol-Myers Squibb betaler BioNTech inntil 11,1 milliarder dollar, over 110 milliarder kroner, for å inngå et partnerskap rundt kreftlegemiddelet BNT327.

Aker Solutions har meddelt at PTAS Aker Solutions, et joint venture med Brunei-selskapet PTAS, har sikret en toårig forlengelse av en kontrakt med Brunei Shell Petroleum for vedlikeholds- og modifikasjonstjenester. Forlengelsen har en verdi på mellom 1,5 og 2,5 milliarder kroner. Aker Solutions-aksjen er opp 0,9 prosent.

Solstad Offshore og Solstad Maritime har bekreftet kontraktstildelinger i Brasil for Solstad Maritimes ankerhåndteringsfartøyer «Normand Sigma» og «Normand Sirius». Kontraktene er på fire år, med oppstart i første kvartal 2026, og er verdt tilsammen rundt 210 millioner dollar. Solstad Offshore stiger 1,1 prosent, Solstad Maritime er opp 1,4 prosent.

Endúrs heleide datterselskap Total Betong er tildelt en kontrakt verdt cirka 480 millioner kroner. Kontrakten gjelder oppføringen av boligprosjektet Jåtunparken i Jåttå ved Stavanger. Endúr-aksjen er ned 0,6 prosent.

Veidekke-selskapet Nåbo skal bygge andre byggetrinn i boligprosjektet Gartneritaket i Vestby for nær 230 millioner kroner, opplyses det i en melding onsdag. Veidekke-aksjen er ned 0,1 prosent.