Tech-løft på grønn Wall Street: Gigant stuper etter tallslipp

Kort tid etter åpning på Wall Street er S&P 500 opp 0,3 prosent til 5.987 poeng, Nasdaq stiger 0,4 prosent til 19.482 poeng, og Dow Jones klatrer 0,2 prosent til 42.596 poeng.

Den amerikanske 10-årsrenten er på 4,41 prosent, ned 5 basispunkter. Vix-indeksen faller 0,3 prosent til 17,63 poeng. Dollarindeksen (DXY) faller 0,2 prosent til 99,07 poeng. Mot norske kroner er dollaren ned 0,56 pro sent til 10,098.

Øverst på agendaen onsdag står arbeidstall fra privat sektor. Det ble kun skapt 37.000 nye arbeidsplasser, ifølge tall fra ADP. Det var lavere enn alle estimatene på Bloomberg, som i snitt ventet 114.000 nye jobber. Tallet var også det laveste siden 2023.

President Trump uttalte i kjølvannet av ADP-rapporten at sentralbanksjef Jerome Powell må senke renten.

– Powell må nå senke renten. Han er utrolig. Europa har senket ni ganger, skrev presidenten.

Tidligere onsdag uttalte Trump at det var «ekstremt vanskelig» å få til en avtale med Kina og president Xi Jinping. Det hvite hus har samtidig antydet at de to lederne kan komme til å snakke sammen denne uken. Ellers på handelsfronten er det meldt at Kina vurderer å kjøpe flere hundre fly fra Airbus allerede neste måned.

Bevegelser

Mag 7-aksjene er for det meste opp: Alphabet stiger 0,6 prosent, Amazon er opp 0,35 prosent, Apple stiger 0,8 prosent, Meta styrker seg 1,7 prosent, Nvidia klatrer 0,2 prosent, Microsoft handles opp 0,35 prosent, mens Tesla faller 1,6 prosent.

Banken Wells Fargo stiger 2,8 prosent etter at sentralbanken opphevet en aktivagrense som har begrenset bankens størrelse i syv år.

Cybersikkerhetsgiganten CrowdStrike skuffet på guidingen etter stengetid tirsdag. Bank of America nedgraderer anbefalingen fra kjøp til hold. Aksjen faller 7,1 prosent.

– Det er blitt svært krevende for investorer å posisjonere seg i et marked preget av usikkerhet, lav visibilitet og høye verdsettelser, uttalte sjef for aksjestrategi i Société Générale, Roland Kaloyan, til Bloomberg.