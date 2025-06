Hovedindeksen ved Oslo Børs steg onsdag 0,63 prosent til 1.579,39, tidenes høyeste sluttnotering. På det høyeste intradag var indeksen oppe i 1.582,12, kun desimaler unna ny all-time high. Rekorden fra 28. mai på 1.582,19 står fortsatt.

August-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt opp 0,5 prosent til 65,90 dollar fatet, mens den sto i 65,46 dollar på samme tid tirsdag. WTI-oljen var opp 0,7 prosent til 63,90 dollar pr. fat, og de europeiske gassprisene (Dutch TTF) var ned 0,1 prosent til 35,84 euro pr. MWh.

Equinor steg 0,9 prosent til 247,90 kroner. Aker BP steg 0,7 prosent til 247,60 kroner. Vår Energi steg 1,8 prosent til 30,92 kroner.

Kongsberg Gruppen endte ned 1,0 prosent, DNB steg 0,2 prosent, Yara steg 1,2 prosent, mens Telenor falt 0,1 prosent. Nordic Semiconductor endte opp 5,0 prosent, og Pexip steg 1,7 prosent.

Frontline steg 0,2 prosent til 180,15 kroner. Konsernsjef Lars Barstad sier til TDN Direkt onsdag at det fortsatt tjenes gode penger, selv om tankmarkedet ikke har utviklet seg som rederiet har håpet. Han sier det ikke er krisestemning i selskapet, med en rate på flåtebasis som ligger over kontant breakeven.

Les også Spår gode tider for olje og tank Christiania Securities-sjef Kristian Berg trekker frem tre favoritter innenfor oljeservice og oljeproduksjon. Han anbefaler også to forsikringsselskaper.

Aller mest omsatt onsdag var Norwegian , som falt 0,1 prosent til 14,06 kroner. Sent tirsdag ble det kjent at staten ved Nærings- og fiskeridepartementet ville selge seg helt ut , og onsdag ble det klart at departementet fikk 892 millioner kroner for aksjene. Salget ble gjort til en kurs på 13,60 kroner.

Flykonkurrent Norse Atlantic steg 6,8 prosent til 7,86 kroner, som gir en kursoppgang på nær 100 prosent så langt i år. Flyselskapet rapporterte onsdag om sterk passasjervekst og rekordhøy kabinfaktor i mai.