Wall Street endte blandet etter svake jobbtall

Øverst på agendaen onsdag sto arbeidstall fra privat sektor. Det ble kun skapt 37.000 nye arbeidsplasser, ifølge tall fra ADP. Det var lavere enn alle estimatene på Bloomberg, som i snitt ventet 114.000 nye jobber. Tallet var også det laveste siden 2023.

President Trump uttalte i kjølvannet av ADP-rapporten at sentralbanksjef Jerome Powell må senke renten.

– Powell må nå senke renten. Han er utrolig. Europa har senket ni ganger, skrev presidenten.

Likevel holdt Wall Street seg i grønt store deler av onsdagens handel og endte ...

Den brede S&P 500-indeksen endte opp 0,01 prosent til 5.970,81. Industritunge Dow Jones falt 0,22 prosent til 42.427,74 og teknologiindeksen Nasdaq steg 0,32 prosent til 19.460,49.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,4 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 1,3 prosent til 17,5.

Tidligere onsdag uttalte Trump at det var «ekstremt vanskelig» å få til en avtale med Kina og president Xi Jinping. Det hvite hus har samtidig antydet at de to lederne kan komme til å snakke sammen denne uken. Ellers på handelsfronten er det meldt at Kina vurderer å kjøpe flere hundre fly fra Airbus allerede neste måned.

– Markedet er forbi toppen av tollusikkerheten

Barclays hever kursmålet for S&P 500 fra 5.900 til 6.050 i en fersk rapport, og introduserer et nytt mål på 6.700 for 2026. Storbanken peker på at den verste tollusikkerheten nå ligger bak oss.