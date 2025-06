Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Toppmegler Anders Langtind avlyser boligfesten i Oslo. Han tror markedet i beste fall blir flatt de neste tre årene på grunn av det massive salget av utleieboliger.

Normalt selges det rundt 20.000 boliger i Oslo i året. Langtind spår at det vil bli solgt 2.000 til 3.000 utleieboliger årlig frem til 2028, som vil gi en tilbudsøkning på over 10 prosent hvert år. Og han tviler på at etterspørselen vil øke med like mye.

President Donald Trumps dobling av tollen på stål og aluminium kan vise seg å være en av hans aller dårligste beslutninger . Det frykter flere bransjeanalytikere og Larry Summers, tidligere finansminister, som varsler tapte arbeidsplasser og økt inflasjon.

Også stål- og aluminiumsbransjene i USA, de som skulle hjelpes av økt toll, advarer. De har ingen tro på at USA øker sin produksjon av stål og aluminium på grunn av den økte tollen.

Fotballstjerne Stefan Strandberg har endelig fått solgt penthouseleiligheten på Aker Brygge. Den er nå kjøpt av Islands ambassade for 60 millioner kroner.

Det er drøyt 5 millioner under prisantydning, men like fullt gir det Strandberg en meget pen gevinst. Han betalte selv 38 millioner kroner da han kjøpte leiligheten i 2020.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om turistskatt. Med Senterpartiets hjelp har regjeringen endelig fått flertall, og næringsminister Cecilie Myrseth snakker om «en historisk dag».

Det er en historisk suppe hvor lite er klart. Senterpartiet hopper hit og dit uten mål og mening. I siste øyeblikk snudde de igjen, og det ble flertall for en turistskatt. Historisk er i hvert fall Senterpartiets svingdøroperasjoner, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Australia: Handelsbalanse april, kl. 03.30

Kina: Caixin PMI tjenester mai, kl. 03.45

Sveits: Arbeidsledighet mai, kl. 07.45

Finland: Handelsbalanse april, kl. 08.00

Sverige: Inflasjon mai, kl. 08.00

Sverige: Driftsbalanse 1. kv., kl. 08.00