Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, 0,1] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at det i dag er duket for nytt rentemøte i ECB (Den europeiske sentralbanken), noe som potensielt kan endre sentimentet både på de europeiske børsene og i valutamarkedet.

«I tillegg venter de fleste investorene på nye makroøkonomiske signaler, deriblant «månedens viktigste» tall – de amerikanske arbeidsledighetstallene (US Nonfarm Payrolls) som slippes i morgen», skriver analytikeren.

«Nonfarm Payrolls har lenge vært et av de viktigste datapunktene globalt – ikke bare fordi det sier noe om sysselsettingen i verdens største økonomi, men fordi det også har stor innvirkning på renteforventningene i USA. Et sterkt arbeidsmarked gjør det vanskeligere for Fed å kutte renter – og det forplanter seg gjennom alt fra globale renteavkastninger til selskapsprising og valutastrømmer», fortsetter Berntsen.

Han påpeker også at nå som resultatsesongen for første kvartal mer eller mindre er unnagjort og sommeren står for tur, kan det tenkes at aktiviteten på børsene også reduseres noe.

«Historisk sett ser vi ofte lavere handelsvolumer og økt volatilitet i sommermånedene. Når de fleste selskaper har rapportert, og det ikke er mange triggere i horisonten, kan markedet falle inn i en slags ventemodus. Samtidig er det viktig å huske at uventede hendelser ofte får større gjennomslag i nettopp slike perioder med lavere likviditet», skriver Berntsen.

«Et område som kan prege nyhetsbildet gjennom sommeren, er de pågående forhandlingene mellom USA og dets handelspartnere. Hvorvidt partene klare å komme til enighet innen fristen – 9. juli, er det store spørsmålet», påpeker analytikeren.

Asia

Det er blandet stemning på de asiatiske børsene torsdag morgen. Gårsdagens svake jobbtall fra USA vekker nå bekymring for at usikkerheten rundt handelspolitikken kan tynge verdens største økonomi.

I Japan faller Nikkei 0,50 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,07 prosent. Shanghai Composite i Kina styrkes marginale 0,08 prosent, CSI 300 er opp 0,07 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,42 prosent.

I Sør-Korea legger Kospi på seg 1,21 prosent. Natt til onsdag ble det klart at lederen av opposisjonen, Lee Jae-myung, gikk av med seieren i Sør-Koreas presidentvalg . Analytikere hos Nomura forventer ifølge CNBC at Kospi vil nå 2.900 poeng innen utgangen av året, drevet av kapitalmarkedsreformer som president Lee forventes å gjennomføre. Den er for tiden på rundt 2.800.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er onsdag morgen ned 0,23 prosent til 64,71 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,53 prosent på 62,52 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Øverst på agendaen onsdag sto arbeidstall fra privat sektor. Det ble kun skapt 37.000 nye arbeidsplasser, ifølge tall fra ADP. Det var lavere enn alle estimatene på Bloomberg, som i snitt ventet 114.000 nye jobber. Tallet var også det laveste siden 2023.

President Trump uttalte i kjølvannet av ADP-rapporten at sentralbanksjef Jerome Powell må senke renten. Likevel holdt Wall Street seg i grønt store deler av onsdagens handel.