I et internt notat kommer det frem at den spanske storbanken har besluttet å trekke tilbake planene om å ansette den brasilianske topplederen Alexsandro Broedel Lopes som ny konsernregnskapssjef, melder Financial Times.

Avgjørelsen kommer etter at det i februar ble kjent at Broedel etterforskes av politiet i São Paulo for mulig økonomisk kriminalitet da han jobbet for Itaú, Brasils største bank.

Fortsatt ansatt

Broedel, som startet i Santander i oktober, skulle etter planen tiltre som regnskapssjef i løpet av året, og stillingen ville gjort ham til en del av bankens øverste ledelse.

Ifølge et internt notat sendt til ledere i banken onsdag, vil Manuel Preto – viseadministrerende direktør i Santanders portugisiske virksomhet – i stedet overta stillingen i slutten av juli, skriver FT.

Broedel er fortsatt ansatt i Santander, og banken har ennå ikke gitt noen offisiell begrunnelse for hvorfor han ikke får stillingen.

Ifølge FT anklager Itaú Broedel, som jobbet som finansdirektør i banken, for å ha overført midler fra banken gjennom en ekstern konsulent han selv hadde engasjert. Beløpene skal ha blitt kanalisert gjennom flere selskaper.

Påtalemyndigheten i São Paulo har vurdert det som nødvendig med politietterforskning for å «fastslå fakta».

Avviser anklagene

Broedel ble opprinnelig godkjent av Santanders styre i juni i fjor – før etterforskningen ble kjent, og skal ha fått alle nødvendige regulatoriske godkjenninger for å tiltre som regnskapssjef i Spanias største bank, ifølge FT.

Da etterforskningen først ble kjent, uttalte Santander at Broedel var en «høyt respektert toppleder» og at banken «fulgte utviklingen nøye».

Broedel er ennå ikke siktet for noe lovbrudd, og det er foreløpig uklart hva etterforskningen vil konkludere med. En talsperson for Broedel har tidligere omtalt anklagene som «grunnløse og meningsløse», og understreket at Broedel «alltid har opptrådt etisk og transparent» i sin tolv år lange karriere i Itaú.