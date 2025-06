Frontline stiger 2,6 prosent, tross rapporter om nytt fall for VLCC-ratene. Christian Securities og adm. direktør Kristian Berg har i et børsintervju i Finansavisen denne uken sagt at ratene burde stige ut året og videre inn i 2026, og at «Frontline er godt posisjonert med sin moderne og kostnadseffektive flåte».

BW LPG stiger 3,9 prosent – etter en kursoppgang på 3,7 prosent onsdag. ABG-analytiker Petter Haugen spår nå ytterligere 50 prosents oppgang for gassrederiet.

Innen tørrlast rapporteres det om en oppgang på 9,2 prosent for Baltic Dry-indeksen, ifølge TDN Direkt. Golden Ocean Group er opp 0,4 prosent, 2020 Bulkers stiger 2,1 prosent, mens Himalaya Shipping er opp 0,5 prosent. Jinhui Shipping stiger 4,4 prosent.

Det Island-baserte oppdrettsselskapet Kaldvik dukker også opp i omsetningstoppen torsdag. Aksjen faller 6,7 prosent til 14,00 kroner etter at selskapet har gjennomført en rettet emisjon til en kurs på 14,00 kroner. Totalt hentet selskapet 532 millioner kroner, som sammen med ny gjeldsfinansiering skal brukes på bygging av biomasse, nedbetaling av en brofasilitet og aksjonærlån samt generelle selskapsformål.

Sent onsdag ble det forøvrig opplyst at Kaldvik hadde mottatt et krav fra aksjonærer som representerer rundt 30 prosent av aksjene om å avholde en ekstraordinær generalforsamling. Her vil det bli foreslått å åpne en etterforskning knyttet til selskapets avtale med Heimstø og Osval om kjøp av 100 prosent av aksjene i Mossi og Djupskel samt en tredjedel av aksjene i Bulandstindur, som ble sluttført i mars. Aksjonærene ønsker ytterligere informasjon om blant annet verdsettelse og due diligence-rapporter i forbindelse med transaksjonen.

Etter statens storsalg tidligere denne uken melder Norwegian nå om sterk booking inn i den travle sommersesongen, og om fullere fly i mai . Aksjen faller imidlertid 1,8 prosent til 13,80 kroner, da inntektene pr. setekilometer var svakere. Pareto-analytiker vurderer kursfallet som en kjøpsmulighet.

Solenergiselskapet EAM Solar fyker opp 31,5 prosent torsdag ettermiddag. Etter børsslutt onsdag la det omsider frem førstekvartalstall, etter tidligere utsettelser. Disse viste en inntektsvekst fra 210.000 til 233.000 euro, men også juridiske kostnader på 112.000 euro, og en dobling av driftsunderskuddet til 307.000 euro. Selskapet presenterte også agendaen for et informasjonsmøte for aksjonærer, som er avholdt torsdag. Her har EAM Solar orientert om kvartalstallene, driften og status i selskapets juridiske prosesser.

Utdanningsselskapet Lumi Gruppen utmerker også høyt i omsetningsoversikten med en kursoppgang på 3,0 prosent til 13,60 kroner. Torsdag ettermiddag er det blitt børsmeldt at Lola Bidco, nærstående til styremedlem og primærinnsider Ashkan Senobari, har kjøpt nær 3,1 millioner aksjer i selskapet til kurser mellom 15,00 og 15,25 kroner og med det økt eierandelen til 23,5 prosent.

Ellers i omsetningstoppen er DNB opp 0,4 prosent, Nordic Semiconductor ned 0,1 prosent og Norsk Hydro opp 0,9 prosent.

Entra stiger 0,7 prosent til 121,80 kroner. Sent onsdag ble det kjent at svenske Castellum har kjøpt nye 113.136 aksjer i Entra til en kurs på 120,43 kroner, og med det økt eierandelen til 36,79 prosent.

NRC Group bykser 6,5 prosent til 6,39 kroner. Her har styreleder Martin Mæland kjøpt 120.000 aksjer til kurs 6,00 kroner – og med det nær doblet aksjebeholdningen til 220.000 aksjer.