Tidligere alpinist Kjetil Jansrud tapte 6,4 millioner kroner i fjor. Egenkapitalen ble dermed rasert, fra 8,8 millioner kroner i 2023, til 2,4 millioner i fjor.

Det viser ferske tall fra Jansruds investeringsselskap, Kigm Holding.

Hovedgrunnen til underskuddet er én investering på Oslo Børs: Ultimovacs. I mars i fjor krakket aksjen og påførte aksjonærene milliarder i papirtap. Finansavisen beregnet da at Jansrud hadde et papirtap på drøye 6 millioner kroner.

– Ikke så mye å snakke om. Det ble jo skrevet om i fjor når det gjelder Ultimovacs, og regnskapstallene reflekterer det, skriver Jansrud i en tekstmelding.

Kreftstudien til legemiddelselskapet var blitt omtalt som en gamechanger, men det var også varslet om katastrofe dersom den ikke gikk som ventet. Nettopp det siste ble gjort kjent i mars i fjor.

Startet for fire år siden

Etter krakket, solgte den tidligere OL-vinneren seg ut.

Kigm Holding (Mill. kr) 2024 2023 Netto finans −6,4 −1,4 Årsresultat −6,4 −1,5 Egenkapital 2,4 8,8 Gjeld 2,9 4,2

«Trist med Ultimovacs. Men aller mest trist for pasientene etter så gode fase 1-data og lovende NIPU-data! Selskapet har flere studier, og håper de lykkes bedre – men dette var nok det avgjørende punktet dessverre», skrev han i fjor.

De første aksjene plukket han opp tilbake i 2021, i en emisjon hvor selskapet hentet 270 millioner kroner til 125 kroner aksjen. Da tegnet Jansrud seg for 50.000 aksjer for 6,25 millioner kroner. På det meste satt han med 55.000 aksjer gjennom investeringsselskapet. På kurstoppen, én måned før smellen, eide Jansrud aksjer for 8 millioner kroner.

I desember i fjor ble det kjent at Ultimovacs slår seg sammen med Zelluna Immunotherapy, med det nye navnet Zelluna.

Ut mot Trygda

Jansrud har syslet en del med børs og aksjer etter at han la skiene på hylla, og vært aktiv på X med nyheter knyttet til Ultimovacs.

«Jeg har kjent på en frustrasjon over flere måneder etter hvert som Folketrygdfondet har lånt ut aksjer til shorting», sa han til Finansavisen, etter å ha kommet med krass kritikk mot fondet på plattformen.

Han var «usikker på om det er formålstjenlig».

«Jeg tenker de skal være veldig forsiktig med det, rent prinsipielt. Vi må jobbe for å beholde industri i Norge, og det gjør jo på mange måter Folketrygdfondet med sine investeringer i norske selskaper», sa han.

Folketrygdfondet svarte på kritikken.

«Utlån er en ordinær del av Folketrygdfondets virksomhet. Dette er en kilde til avkastning, men bidrar også til velfungerende kapitalmarkeder. På generelt grunnlag bidrar utlån av aksjer til bedre likviditet og et mer korrekt prisbilde, ettersom investorer som har et negativt syn på aksjen også kan uttrykke det, ikke bare de som har et positivt syn», sa rentedirektør Jørgen Krog Sæbø.