På torsdag meldte kinesiske medier at Donald Trump og Kinas president Xi Jinping har snakket sammen. Etter nyheten kom ut steg futures-kontraktene på Wall Street.

Etter drøyt halvannen times handel så det slik ut på de ledende indeksene på Wall Street:

Dow Jones klatrer 0,1 prosent til 42.460 poeng.

klatrer 0,1 prosent til 42.460 poeng. Den brede S&P 500 stiger 0,1 prosent til 5.980 poeng.

stiger 0,1 prosent til 5.980 poeng. Teknologitunge Nasdaq øker 0,4 prosent til 19.542 poeng.

Vix-indeksen faller med 0,9 prosent til 17,45.

Renten på den amerikanske tiåringen stiger 2 basispunkter til 4,38 prosent. Toåringen stiger 2,5 punkter til 3,91 prosent, mens 30-åringen faller 0,2 punkter til 4,88 prosent.

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent stiger 1,2 prosent, til 65,60 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,4 prosent til 63,70 dollar fatet.

På torsdag skjøt sølvprisen opp. Ved børsåpning i USA stiger sølvprisen 4,2 prosent til 35,90 dollar per unse. Gullprisen stiger 0,4 prosent til 3.387 dollar per unse.

Oppgangen i sølvprisen sender også sølvaksjene opp. For eksempel stiger det børsnoterte fondet, iShares Silver Trust med over 4 prosent i åpningen.

Ellers faller Tesla-aksjen 4,9 prosent, Nvidia er ned 0,8 prosent, Meta er ned 0,1 prosent, mens Microsoft stiger 0,9 prosent.

Coreweave, som har hatt en ekstrem kursoppgang siden det gikk på børs ved slutten av mars, faller over 9 prosent til 147 dollar per aksje. Noteringen skjedde med nød og neppe til 40 dollar, etter at Coreweaves investor og kunde Nvidia måtte garantere for kursen.

På torsdag slapp arbeidsdepartementet i USA tallet på nye trygdesøkere – jobless claims – for forrige uke. Der steg antallet nye trygdesøkere til 247.000 personer, fra 239.000 uken før. Det var høyere enn konsensus på forhånd på 235.000. Forrige ukes tall var det høyeste siden starten av oktober i fjor.