Kongsberg Gruppen bidro til Oslo Børs' oppgang med et kurshopp på 4,7 prosent til 382,95 kroner. Forsvars- og teknologikonsernet meldte at den tyske regjeringen har besluttet å anskaffe Joint Strike Missile (JSM) for sine F-35-kampfly, via en avtale med en ventet verdi på 6,5 milliarder kroner . Aksjen er nå opp 50 prosent i år, og Robert Næss og Jan Petter Sissener mener kursfesten har gått for langt.

Tankrederiet Frontline steg 0,9 prosent til 181,80 kroner, tross nye rapporter om nye ratefall. Pareto Securities påpeker imidlertid, ifølge TDN Direkt, at ratene sesongmessig pleier å treffe bunnen i midt til sent juni og at man bør kunne vente «betydelig mer aktivitet inn i juli». Samtidig poengterer Arctic Securites, ifølge TDN, at et kortsiktig rally nå «hviler nå på om asiatiske importører vil benytte de lave oljeprisene til å bygge opp lagre».

Gassrederiet BW LPG steg 4,0 prosent til 112,80 kroner. Ifølge TDN rapporterer Pareto at VLGC-ratene har gjort et kraftig comeback og at BW LPG-kursen «ikke følger nåværende fundamentale forhold i det hele tatt». ABG-analytiker Petter Haugen mener samtidig at BW LPG-aksjen kan stige 50 prosent.

Innen tørrlast ble det rapportert om en oppgang på 9,2 prosent for Baltic Dry-indeksen, ifølge TDN Direkt. Golden Ocean Group falt 0,2 prosent, 2020 Bulkers steg 1,7 prosent, mens Himalaya Shipping endte opp 0,5 prosent.

Norwegian endte med et fall på 2,2 prosent til 13,75 kroner etter flyselskapets trafikktall torsdag morgen . Pareto-analytiker Marcus Gavelli vurderer Norwegian-kursfallet som «en kjøpsmulighet».

Kaldvik falt 6,7 prosent til 14,00 kroner på relativt høy omsetning etter at det Island-baserte oppdrettsselskapet hentet 532 millioner kroner i en emisjon med tegningskurs på nettopp 14,00 kroner. Sent onsdag ble det forøvrig kjent at aksjonærer som utgjør rundt 30 prosent av aksjene, ønsker en etterforskning knyttet til Kaldviks avtale med Heimstø og Osval om kjøp av 100 prosent av aksjene i Mossi og Djupskel samt en tredjedel av aksjene i Bulandstindur, som ble sluttført i mars. Aksjonærene vil ha mer informasjon om blant annet verdsettelse og due diligence-rapporter i forbindelse med transaksjonen.

EAM Solar steg 30,5 prosent til 1,35 kroner. Etter børsslutt onsdag la selskapet omsider frem førstekvartalstall, etter tidligere utsettelser. Disse viste en inntektsvekst fra 210.000 til 233.000 euro, men også juridiske kostnader på 112.000 euro og en dobling av driftsunderskuddet til 307.000 euro. Torsdag har selskapet avholdt et informasjonsmøte for aksjonærer, der det ble orientert om kvartalstallene, driften og status i rettslige prosesser.

NRC Group steg 4,7 prosent til 6,28 kroner. Her har styreleder Martin Mæland kjøpt 120.000 aksjer til kurs 6,00 kroner – og med det nær doblet aksjebeholdningen til 220.000 aksjer.

Entra endte opp 1,7 prosent til 123,00 kroner etter en melding om at svenske Castellum har kjøpt nye 113.136 aksjer til en kurs på 120,43 kroner, og med det økt eierandelen til 36,79 prosent.

DNB steg 0,5 prosent, Hydro steg 0,4 prosent, mens Telenor steg 0,5 prosent. SalMar falt 0,3 prosent, og Storebrand falt 0,4 prosent.