Børsfall, tross rentekutt

Europas Stoxx 600-indeks var ned med 0,2 prosent torsdag ettermiddag. Den europeiske sentralbanken senket styringsrentene med 0,25 prosentpoeng, men dette var ventet og allerede priset inn i aksjekursene. ESB har nå gjennomført åtte rentekutt, selv om kjerneinflasjonen har oversteget målet i hver eneste måned siden september 2021. I tillegg ble sentralbankens prognose for årets nivå hevet fra 2,2 prosent til 2,4 prosent.

Blant enkeltaksjene fikk det heldigitale finanskonsernet Wise et kursløft på godt over 3 prosent, etter at det ble kjent at topp- og bunnlinjen økte med henholdsvis 15 og 18 prosent i regnskapsåret som ble avsluttet 30. mars. Inntektene skuffet noe, men inntjeningen var likevel overraskende høy. Ledelsen fortalte dessuten at Wise-aksjenes hovednotering skal flyttes fra London-børsen til New York.

Også gruveselskapene Fresnillo og Anglo American gjorde det bra, etter at sølvprisen klatret til en 13-årig topp og kobber ble 2 prosent dyrere. Aksjenes kursoppgang ble på 2–5 prosent.

I USA var S&P 500 ved halv fem-tiden tilnærmet uendret, selv om presidentene Donald Trump og Xi Jinping snakket sammen på telefon. Samtalen ble tolket som et tegn på at partene er nærmere en handelsavtale.

På makrofronten ble det kjent at det amerikanske handelsunderskuddet i april krympet til en ny bunn, hovedsakelig fordi Trump i begynnelsen av måneden innførte skyhøye tollavgifter på utenlandske varer. Importørene hadde allerede bygget opp lagre i forkant av økningen. Annen statistikk viste at antallet nye søknader om arbeidsledighetstrygd i forrige uke steg til 247.000, det høyeste nivået på åtte måneder og 8.000 mer enn konsensusestimatet.

For øvrig meldte Procter & Gamble, en av USAs største dagligvareprodusenter, at 7.000 ansatte skal sparkes i de neste to årene. I alt er det snakk om rundt 15 prosent av den globale bemanningen, og forklaringen er vanskelige makroøkonomiske forhold. Aksjen var ved halv fem-tiden ned med nesten 2 prosent.