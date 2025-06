På torsdag meldte kinesiske medier at Donald Trump og Kinas president Xi Jinping har snakket sammen. Etter nyheten kom ut steg futures-kontraktene på Wall Street, men pilene snudde ned innen børsslutt.

Den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,53 prosent til 5.939,34. Industritunge Dow Jones falt 0,25 prosent til 42.319,74 og teknologiindeksen Nasdaq falt 0,83 prosent til 19.298,45.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,4 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 3,8 prosent til 18,3.

På torsdag slapp arbeidsdepartementet i USA tallet på nye trygdesøkere – jobless claims – for forrige uke. Der steg antallet nye trygdesøkere til 247.000 personer, fra 239.000 uken før. Det var høyere enn konsensus på forhånd på 235.000. Forrige ukes tall var det høyeste siden starten av oktober i fjor.

Bevegelser

Microsoft klatret til ny all-time high torsdag og endte opp 0,82 prosent til 467,7 dollar pr. aksje. Aksjen har steget over 30 prosent siden april, og selskapet har lagt på seg over 800 milliarder dollar i markedsverdi. Optimismen skyldes sterk vekst i sky og AI, kombinert med kostnadskutt og høy tillit til at selskapet vil tjene stort på kunstig intelligens.

Tesla-aksjen raste 14,3 prosent torsdag etter at Donald Trump langet ut mot Elon Musk over et forslag om å fjerne momsfradraget for elbiler.

– Jeg er svært skuffet over Elon. Jeg har hjulpet Elon masse, sa Trump, og antydet at Musk savner stillingen i administrasjonen.

Musk har på sin side kritisert Trumps «store, vakre lovforslag», som nå behandles av republikanerne i Kongressen.

Trump Media ble også påvirket av ordvekslingen og endte ned 8 prosent torsdag.

På den andre siden endte Nvidia ned 1,4 prosent og Meta endte ned 0,48 prosent.

Coreweave, som har hatt en ekstrem kursoppgang siden det gikk på børs ved slutten av mars, falt 17,2 prosent til 135,1 dollar pr. aksje. Noteringen skjedde med nød og neppe til 40 dollar, etter at Coreweaves investor og kunde Nvidia måtte garantere for kursen.

Olje og gass

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent steg 0,82 prosent, til 63,9 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,76 prosent til 63,3 dollar fatet.

Edle metaller

På torsdag skjøt sølvprisen opp 3,4 prosent til 35,8 dollar per unse. Gullprisen falt 0,5 prosent til 3.356 dollar per unse.

Oppgangen i sølvprisen sendte også sølvaksjene opp. For eksempel steg Hecla, Pan American og First Majestic henholdsvis 5,4 prosent, 7,6 prosent og 14,7 prosent.