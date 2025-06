Blandet på børsene i Asia: – En smerteterskel

Det er blandet stemning på børsene i Asia. Investorene vurderer nå gårsdagens telefonsamtale mellom USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping.

De to topplederne ble enige om at representanter fra USA og Kina snart skal møtes for å fortsette forhandlingene med sikte på å avslutte den pågående handelskrigen.

Samtalen, som Trump beskrev som «veldig god», varte i omtrent 90 minutter og handlet nesten utelukkende på handel. Den «konkluderte veldig positivt for begge land», skrev Trump i et innlegg på Truth Social.

Shanghai Composite i Kina svekkes marginale 0,06 prosent, CSI 300 er ned 0,12 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 0,21 prosent.

«Avtalen mellom USA og Kina om å deeskalere spenningene, og den nylige telefonsamtalen mellom Trump og Xi, viser at begge landene har en økonomisk smerteterskel», skriver sjeføkonom i Commonwealth Bank, Luke Yeaman, i en rapport ifølge CNBC.

Han påpeker at selv om samtalen tar noen alvorlige nedsidescenarioer av bordet, vil spenningene forbli høye, og flere eskaleringer kan fortsatt ligge i kortene.

«På lengre sikt vil begge fortsette å presse på for mer økonomisk uavhengighet», påpeker Yeaman.

I Japan stiger Nikkei 0,31 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,38 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 1,49 prosent. I India er Nifty 50 ned 0,25 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,20 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,16 prosent.