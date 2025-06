Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Egil Stenshagen har tjent over 1 milliard kroner på fem måneder. Så langt i år har favorittaksjen Protector Forsikring steget 45 prosent, og Stenshagen har nå verdier for over 3 milliarder i forsikringsselskapet.

Totalt har Stenshagen Invest aksjer for mer enn 5 milliarder kroner på nordiske børser. I tillegg har de 2-3 milliarder i unoterte aksjer.

Arbeiderpartiets Bjørnar Skjæran tar æren for at Oslo Børs er i all-time high . Forvalter Jan Petter Sissener slakter børsskrytet og synes det er helt fjernt.

Sissener poengterer at børsen i teorien skal gå i all-time high hvert år, egentlig hver dag. Han legger til at Oslo Børs er opp 7 prosent i snitt de seneste tre årene. Det er ingenting å rope hurra for, sier Sissener.

Meglertopp Jan Petter Collier og barna Margrethe og Petter håver inn store gevinster på aksjeinvesteringer over hele verden. Nå tar de også ut mye mer av gevinstene.

I fjor tjente de 299 millioner kroner før skatt i investeringsselskapet Sanden. Samtidig ble utbyttekranen åpnet på fullt, med en økning til 102 millioner – mer enn en dobling fra året før.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Høyre-leder Erna Solberg. I en meningsmåling fra Opinion får Høyre en oppslutning på 13,9 prosent, den dårligste siden 2009.

Det vil være et under om Høyre får et kraftig oppsving som er stort nok til å redde et borgerlig flertall og Erna Solberg. Erna Solberg må vike. Vi trenger et Høyre-opprør. Spark henne, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Industriproduksjon april, kl. 08.00

Japan: Husholdningers forbruk april, kl. 01.30

India: RBI rentebeslutning, kl. 06.30

Danmark: Handelsbalanse april, kl. 08.00

Danmark: Driftsbalanse april, kl. 08.00