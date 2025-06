Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Den brede S&P 500-indeksen endte torsdag ned 0,53 prosent til 5.939,34. Industritunge Dow Jones falt 0,25 prosent til 42.319,74 og teknologiindeksen Nasdaq falt 0,83 prosent til 19.298,45.

Tesla-aksjen raste 14,3 prosent torsdag etter at Donald Trump langet ut mot Elon Musk over et forslag om å fjerne momsfradraget for elbiler.

– Jeg er svært skuffet over Elon. Jeg har hjulpet Elon masse, sa Trump, og antydet at Musk savner stillingen i administrasjonen.

Musk har på sin side kritisert Trumps «store, vakre lovforslag», som nå behandles av republikanerne i Kongressen. Trump Media ble også påvirket av ordkrigen og endte ned 8 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 0,23 prosent til 1.583,01, tidenes høyeste sluttnotering. Det ble også satt ny intradag all-time high – på 1.591,27.

Kongsberg Gruppen bidro til Oslo Børs' oppgang med et kurshopp på 4,7 prosent til 382,95 kroner. Forsvars- og teknologikonsernet meldte at den tyske regjeringen har besluttet å anskaffe Joint Strike Missile (JSM) for sine F-35-kampfly, via en avtale med en ventet verdi på 6,5 milliarder kroner .

Aksjen er nå opp 50 prosent i år, og Robert Næss og Jan Petter Sissener mener kursfesten har gått for langt.

Gassrederiet BW LPG steg 4,0 prosent til 112,80 kroner. Ifølge TDN rapporterer Pareto at VLGC-ratene har gjort et kraftig comeback og at BW LPG-kursen «ikke følger nåværende fundamentale forhold i det hele tatt». ABG-analytiker Petter Haugen mener samtidig at BW LPG-aksjen kan stige 50 prosent.

Dette skjer i dag:

Makro:

Norge: Industriproduksjon april, kl. 08.00

Japan: Husholdningers forbruk april, kl. 01.30

India: RBI rentebeslutning, kl. 06.30

Danmark: Handelsbalanse april, kl. 08.00

Danmark: Driftsbalanse april, kl. 08.00

Danmark: Industriproduksjon april, kl. 08.00

Tyskland: Handelsbalanse april, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon april, kl. 08.00

UK: Halifax boligpriser mai, kl. 08.00

Frankrike: Handelsbalanse april, kl. 08.45

Frankrike: Industriproduksjon april, kl. 08.45

ØMU: Detaljhandel april, kl. 11.00

ØMU: BNP 1. kv. 3. est., kl. 11.00

ØMU: Sysselsetting 1. kv. endelig, kl. 11.00

Russland: Rentebeslutning, kl. 12.30

Canada: Arbeidsledighet mai, kl. 14.30

USA: Non-farm payrolls mai, kl. 14.30

USA: Arbeidsledighet mai, kl. 14.30

Annet:

Aker Horizons: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Aker Carbon Capture: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Shipping: Nor-Shipping, Nova Spektrum, Oslo

FAO: Matprisindeks mai, kl. 10.00

Ordinær generalforsamling:

Deep Value Driller