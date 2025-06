Truer med sparken

JP Morgan har informert sine innkommende analytikere om at de vil få sparken dersom de godtar fremtidige jobbtilbud innen 18 måneder etter de har startet i jobben, melder Financial Times.

I et brev sendt til dem som starter analytikerprogrammet i sommer skriver JP Morgan-toppene Doug Petno og Filippo Gori: «Dersom du godtar en jobb med et annet selskap før du starter hos oss, eller innen de første 18 månedene, vil du motta et varsel og arbeidsforholdet vil avsluttes».

Selv om brevet ikke nevner private equity direkte har de en implisitt referanse til såkalt on-cycle-rekruttering, hvor private equity tilbyr stillinger til nyutdannede hele to år før forventet oppstart, skriver FT. Dette gjøres for å la kandidatene fullføre et analytikerprogram og få erfaring i en investeringsbank.

Private equity er aktive eierfond (oppkjøpsfond) som investerer i unoterte aksjer (best kjent som private equity (PE).

Bakteppet er at banker på Wall Street har blitt stadig mer frustrert over PEs rekrutteringsprosess, som nå igangsettes før kandidatene har startet å jobbe i investeringsbankene.

