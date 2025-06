– Dette kan bli årets børsvinner, skrev Kapital i utgave 23. Vi mente det lå an til reale hvetebrødsdager for aksjonærene i jernbaneentreprenørselskapet NRC Group, med utsikter til klart bedrede omsetningsvolumer og økte driftsmarginer, blant annet. Vi fikk rett i våre formaninger – for i etterkant av våre aksjespådommer har NRC Group-kursen steget med rundt 40 prosent. Med andre ord har flere av børsens storfisker gått inn i aksjen og kan allerede nå se tilbake på solide kursgevinster.

NRC Group er dermed høyt på listen over årets kursvinnere på Oslo Børs, men vi er ganske sikre på at mer kursmoro ligger i kortene – også støttet av denne ukes solide innsidekjøp fra styreleder Martin Mæland, som sikret seg 120.000 NRC Group-aksjer til kurs 6. Kjøpet er et tydelig innsidesignal om at butikken nå utvikler seg i stadig bedre retning – ikke bare i Norge, men også i Sverige og Finland.

Det øvrige børsmarkedet preges ellers av en ufattelig optimisme. Sjelden har vi sett en serie med kontinuerlige positive børsdager som nå. Oppgangen er bredt fordelt mellom de ulike sektorklassene – til og med energiindeksen tikker jevnt og trutt oppover, selv i en tid med en oljepris som er om lag 15 prosent lavere enn ved årsskiftet. Hovedindeksen kan dermed se tilbake på nok en positiv handelsuke med en oppgang på nær halvannen prosent, noe som gir en årsopptur på over 11 prosent. Og oppgangen kommer i en tid med betydelig global makrousikkerhet – en usikkerhet som nå synes å spre seg stadig mer inn i norsk næringsliv. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sin seneste medlemsundersøkelse viser nemlig at fremtidsutsiktene fortsetter å svekkes. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 26. mai–4. juni 2025, med totalt 1.940 svar, ifølge NHO.

Denne usikkerheten forventer vi vil gjennomsyre mang en annenkvartalsrapport som nå kommer på bordet utover i juli. Kombinert med den seneste tidens sterke kursoppganger øker dermed sannsynligheten for en bred sommerkorreksjon på Oslo Børs. Noen sektorer mener vi likevel vil fortsette å stå seg godt – som sparebanksektoren, der bankene på bred front fortsatt leverer sterke inntjeningstall, rimelig godt skjermet fra de mange globale handelsutfordringer som nå er under oppseiling. Vi tok derfor nylig inn SpareBank 1 Nord-Norge i Kapital-porteføljen nettopp for å være godt skodd mot det vi tror blir en turbulent børssommer, både internasjonalt og på Oslo Børs.