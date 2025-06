Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen opp 0,1 prosent til 1.584,61 poeng.

Dagens bevegelser

Lakseaksjene steg etter at det ble kjent at et bredt flertall på Stortinget torsdag ble enige om havbruksmeldingen. Den sier blant annet at et nytt reguleringssystem for oppdrett skal komme innen fire år.

SalMar steg 2,4 prosent til 262,40 kroner, Mowi endte opp 2,1 prosent til 191,20 kroner, Lerøy Seafood steg 3,1 prosent til 45,96 kroner, og Grieg Seafood endte dagen flatt.

Austevoll Seafood styrket seg 3,1 prosent til 95,70 kroner, og Bakkafrost var opp 0,8 prosent til 470 kroner.

Kongsberg Gruppen falt 4,4 prosent til 366,10 kroner i løpet av dagen. Aksjen steg i går 4,7 prosent, og er hittil i år opp nesten 50 prosent. Robert Næss og Jan Petter Sissener mener nå at kursfesten har gått for langt, og påpeker at aksjen er dyrere enn Nvidia.

Les også Paul Harper: Derfor tør ingen å shorte aksjen I høyt prisede aksjer er det ikke uvanlig med et innslag av spekulanter som vedder penger på kursfall. I Kongsberg Gruppen er derimot shorterne fraværende – nesten. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie tror han vet hvorfor.

Kitron falt 2,9 prosent til 57,65 kroner. Aasulv Tveitereid har nå etter ni år og 1.290 prosents oppgang solgt seg helt ut av selskapet.

Hexagon Composites steg 5,9 prosent til 17,64 kroner. Pareto Securities skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at Inflation Reduction Act introduserte et skattefradrag på én dollar pr. diesel-ekvivalent gallon for produsenter av fornybar naturgass (RNG), med utløp i 2027. Nå foreslår imidlertid Big Beautiful Bill å forlenge ordningen til 2031.

«Vi mener dette vil utløse investeringer i produksjonsanlegg for RNG både på kort og mellomlang sikt, og dermed øke RNG-tilbudet for Hexagon Composites' kunder innen drivstoffsystemer. Det vil også kunne øke etterspørselen etter Mobile Pipeline-løsninger for RNG», skrev meglerhuset.

Oljeprisen

Ved stengetid på Oslo Børs ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 66,03 dollar, opp 1,4 prosent. Brent-oljen med levering i august ble omsatt for 65,91 dollar, opp 0,9 prosent.

Børslokomotivet Equinor endte opp 0,9 prosent til 246,40 kroner, Aker BP falt 0,2 prosent til 245,70 kroner og Vår energi steg 0,6 prosent til 30,55 kroner.