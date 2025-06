Tesla-rekyl og yogastup

Forholdet mellom Donald Trump og Elon Musk gikk raskt fra å være produktivt og preget av gjensidig respekt til å minne om et særlig giftig Hollywood-ekteskap. Den offenlige kranglingen mellom de to senket Tesla-kursen med 14 prosent torsdag, men fredag pekte pilene igjen oppover. Milliardærene er visst nok bedre venner igjen, og dermed fikk elbilaksjen en rekyl på 4 prosent.

På den negative siden senket Goldman Sachs sine prognoser for både leveransene og inntjeningen, grunnet svekket etterspørsel, hardere konkurranse og mindre entusiasme rundt Tesla-merket.

Broadcom-kursen sank derimot med 3–4 prosent, selv om både topp- og bunnlinjen i andre regnskapskvartal var litt bedre enn ventet. Også guidingen for den inneværende perioden imponerte. Et aber var brikkeprodusentens kontantstrøm, som til tross for kraftig vekst ikke helt innfridde forventningene.

Det gikk verre med Lululemon, som er best kjent for sine yogabukser. Aksjekursen stupte 21 prosent, etter at ledelsen nedjusterte guidingen for 2025. Det ble vist til et utfordrende makroøkonomisk miljø samt Trumps nye tollavgifter. I første regnskapskvartal ble omsetningen 2,37 milliarder dollar, mens inntjeningen per aksje var 2,60 dollar. På forhånd var henholdsvis 2,36 milliarder dollar og 2,58 dollar ventet.

Uansett var S&P 500 ved halv fem-tiden mer enn 1 prosent høyere. Det hjalp at sysselsettingen utenfor det amerikanske jordbruket økte med 139.000 i mai, noe som var 13.000 mer enn konsensusestimatet. Tallene for både april og mars ble imidlertid nedrevidert med i alt 95.000. Arbeidsledigheten holdt seg uendret på 4,2 prosent, som ventet.

I Europa var Stoxx 600-indeksen lite endret. Danske Demant tronet øverst på avkastningslisten, med en kursoppgang på godt over 7 prosent. Kepler Cheuvreux oppgraderte den innovative høreapparatprodusenten til «kjøp». Meglerhuset pekte på fremragende vekstutsikter og jekket opp kursmålet til 315 danske kroner, 42 kroner over dagens nivå. I samme segment steg GN Store Nord med rundt 2 prosent.