Bred oppgang på Wall Street

Sterkere jobbtall enn ventet sender de toneangivende indeksene på New York-børsen opp fredag.

Klokken 21 stiger Nasdaq-indeksen 1,4 prosent, mens Dow Jones stiger 1,0 prosent og S&P 500 er opp 1,1 prosent.

Før børsåpningen ble sysselsettingstallene for USA i mai lagt frem. Sysselsettingsveksten i USA sank, men mindre enn ventet. Etter 147.000 nye sysselsatte i april, kom 139.000 i mai. Samtidig ble tallene for de to foregående månedene revidert ned med totalt 95.000 personer, så helhetsbildet av det amerikanske arbeidsmarkedet er noe kjøligere måned for måned.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,5 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 8,1 prosent til 16,9.

Arbeidsledigheten holdt seg imidlertid uendret på 4,2 prosent. Dermed ble lønnsveksten, som økte fra 0,2 til 0,4 prosent største endring denne gangen.

Bevegelser

Tesla henter seg litt inn med en oppgang på 5,8 prosent fredag.

Torsdag kveld utspilte det seg en høylytt ordkrig mellom to av verdens mektigste menn. Tesla-sjef Elon Musk og USAs president Donald Trump gikk i strupen på hverandre på hver sin sosiale plattform. Musk brukte sin egen kanal X, mens Trump svarte på Truth Social. Det sendte Tesla-aksjen ned 14 prosent på Wall Street.

Trump Media henter seg også inn igjen etter gårsdagens fall på 8 prosent. Fredag er aksjen opp 3,3 prosent.

Lululemon, som produserer treningsklær, raser 19,7 prosent. Selskapet delte kvartalstall etter stengetid torsdag og viste til «et stadig mer sammensatt makroøkonomisk bilde», og planlegger å øke prisene på enkelte varer for å kompensere for toll-effekten.

IT-aksjen Docusign faller 18,7 prosent etter å ha lagt frem tall. Til tross for at selskapet overgikk Wall Streets forventninger for første kvartal, kom faktureringen inn lavere enn ventet. Guidingen fremover ble også lavere enn ventet.