Trump og Musk-konflikt: Kursras i krypto og aksjer

En offentlig krangel mellom Elon Musk og Donald Trump førte til kraftige fall i verdien på en rekke investeringsprodukter tilknyttet profilene. Bakgrunnen var et forslag til skattereform som kan true subsidiene til Tesla. Det utløste umiddelbare markedsreaksjoner, skriver Bloomberg.

Dogecoin falt 10 prosent, et børsnotert fond (ETF) med eksponering mot SpaceX sank 13 prosent, og belånte produkter relatert til Musk tapte opptil 25 prosent. Aksjene i Trumps medieselskap falt også betydelig.

«Du kan gå fra å være en utrolig vinner det ene øyeblikket, til å bli klubbet det neste,» sa Peter Atwater, grunnlegger av Financial Insyghts.

«Hver gang du investerer i noe som er så tettpakket som Musk-relaterte verdipapirer, er du enten vinneren eller offeret for hans synspunkter,» ifølge Atwater.

Personlig merkevare

Torsdagen ble brutal for investorer som satser på personlighetsdrevne investeringsprodukter. Musk og Trump har bygget opp hver sine investeringsunivers, der både aksjer og krypto speiler deres merkevare og politiske innflytelse.

Investorene handler ikke bare aksjer eller krypto, de betaler for nærhet til dominerende personligheter.

Tesla falt 14 prosent i sin verste uke siden 2023, på frykt for at selskapet kan tape én milliard dollar i overskudd hvis skattefordeler for el-biler forsvinner. Samtidig er Trumps medieselskap nær ved å lansere en Truth Social Bitcoin-ETF, en i rekken av krypto- og MAGA-produkter.

– Jeg setter ham i en egen kategori, som Zeus i personkultenes verden, langt forbi alt vi har sett før, sier Jay Hatfield, administrerende direktør i Infrastructure Capital Management.

Også fond som Baron Partners og Ark Innovation ble rammet før markedene hentet seg inn fredag. Samtidig øker interessen for smale, spekulative børsnoterte fond (ETF).

16 prosent av nye ETF-er i år er rettet mot enkeltaksjer og bruker giring eller derivater, ofte tilpasset småinvestorer som jakter raske gevinster.

– Fremveksten av belånte og derivatbaserte produkter på profilerte aksjer gjør narr av ideen om at markedet fordeler kapital på en rasjonell måte, sier Dave Nadig, ekspert på ETF-industrien.