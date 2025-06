Fra bromance til brudd: Trump fryser ut Musk

Forholdet mellom Donald Trump og Elon Musk har gått fra varm allianse til iskald distanse. Etter en åpen og høylytt konflikt om et omstridt skatteforslag, har tonen mellom de to blitt merkbart kjøligere.

– Jeg har ingen planer, sa Trump til pressen fredag, da han ble spurt om han kom til å ta kontakt med Musk.

De siste dagene har utviklet seg til en offentlig maktkamp mellom de to milliardærene, med potensielt store konsekvenser for selskapet, skriver CNBC. Trump antydet overfor pressen at Musks selskaper kan risikere å miste føderale kontrakter.

– Vi skal se på alt. Det er mye subsidier, sa han.

Konflikten sendte sjokkbølger gjennom markedet. Tesla-aksjen stupte etter opptrappingen torsdag, men hentet seg noe inn igjen dagen etter. Også andre selskaper og kryptovalutaer med tilknytning til enten Trump eller Musk ble negativt påvirket.

Trekker seg

Midt i stormen valgte Elon Musk å fjerne et innlegg han hadde publisert på X. Der hevdet han at Donald Trumps navn dukker opp i dokumenter knyttet til Jeffrey Epstein.

Samtidig har visepresidentkandidat JD Vance meldt seg på i konflikten. I en fersk episode av Theo Vons podcast, som ble publisert lørdag, uttrykker han tydelig støtte til Trump og kritikk av Musk.

– Det var et feilsteg av Musk å gå etter Trump. Hvis Musk bare roet seg ned litt, ville alt vært bra, sa Vance ifølge Bloomberg.

Han la også til at han håper Musk «kommer tilbake».