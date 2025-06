Flere drivkrefter for aksjerekylen

Ved flere anledninger har Trump redusert tollsatser eller moderert sin retorikk etter større markedsreaksjoner eller motstand fra anerkjente investorer og næringslivsledere. Dette bidrar til en oppfatning om at et «worst-case scenario» for amerikansk og global økonomi, virker mindre sannsynlig. Dette kan også føre til at eventuelt nye negative utspill fra Trump, utløser mindre markedsreaksjoner enn de gjorde i begynnelsen av april.

Selv om det i teorien ventes at amerikanske tollsatser vil gi økt prispress i USA, har dette enda ikke kommet til syne i inflasjonstallene, som i siste avlesning viste 2,3 prosent. I Eurosonen har prisveksten falt til 1,9 prosent – noe under sentralbankens målsetning. I Norge var konsumprisveksten 2,5 prosent i april. Mens det ventes snarlige nye rentekutt i Eurosonen, er den amerikanske sentralbanken på vent fordi økonomien fortsatt går bra, arbeidsledigheten er lav og fordi en svakere dollar kan forsterke prisøkninger når tariffene gjenspeiles i utsalgspriser. Det prises inn rundt et halvprosentpoeng med rentekutt i USA i år.

8. april hadde verdien av de ti største selskapene i USA falt 22 prosent og det var mye snakk om at optimismen rundt Magnificent 7 var i ferd med å falme. Mye som følge av at aksjene hadde steget mye de foregående kvartalene, at de var høyt priset og at kinesiske konkurrenter som DeepSeek, truet deres markedsdominans.

Gjennom mai har flere av gigantene fått ny medvind, forsterket av sterke kvartalstall fra blant annet Nvidia. Et unntak er Apple, som fortsatt er ned 20 prosent siden årsskiftet, påvirket av at selskapet er utsatt for tollsatser mot Kina, samt det mange mener er en feilslått implementering av kunstig intelligens i sitt operativsystem. Tesla-aksjen falt 14 prosent mot slutten av denne uken, etter en ordkrig mellom Elon Musk og Donald Trump på sosiale medier. Tesla-aksjen er dermed ned nesten 30 prosent i år.

En tilleggsfaktor som har understøttet den positive stemningen i finansmarkedene, er fraværet av videre oppgang for amerikanske statsrenter. Selv om det ventes at Trumps budsjettforslag vil utvide det amerikanske budsjettunderskuddet og gjeldsgraden, har bekymringene om en snarlig statsgjeldkrise i USA roet seg ned, i hvert fall midlertidig.

Stabile og relativt høye markedsrenter, samt lavere risikopåslag for selskapsobligasjoner, har også bidratt til hyggelig avkastning i mange rentefond. Globale selskapsobligasjoner med høy kredittkvalitet har gitt hele 5,7 prosent avkastning siden årsskiftet, mens globale selskapsobligasjoner med lav kredittkvalitet har gitt 5 prosent avkastning.

Så lenge det økonomiske bakteppet holder seg rimelig bra, og forventet selskapsinntjening ikke nedjusteres for mye, bør dette gi gode forutsetninger for finansmarkedene. Mye av det positive som kan skje, er nok til en viss grad allerede reflektert i kursene etter en så sterk opptur. Aksjemarkedene er gjennomgående høyere priset enn historiske normalnivåer, spesielt i USA. Det kan øke følsomheten ved et negativt vendepunkt i amerikansk økonomi og/eller hvis inflasjonen stiger.

En annen vesentlig risikofaktor er utspill fra Trump-administrasjonen som oppfattes som en negative for økonomien, inkludert mangel på nye handelsavtaler med EU og Kina, og der tollsatsene som er satt på pause, løftes tilbake til opprinnelige nivåer. Den opprinnelige pausen på 90 dager utløper 8. juli. Så langt har Trump administrasjonen kun etablert handelsavtale med Storbritannia, men dette er et land USA har et handelsoverskudd mot. En kommentator mente denne avtalen var så enkel å få i stand, at den kunne sammenlignes med å starte egen virksomhet der den første kunden er ens egen mor.

Sjefstrateg Christian Lie

Formue