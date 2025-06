Skipsreder John Fredriksen uttalte tidligere i uken at han unngår Norge så godt han kan, samtidig som han sa at «Storbritannia har gått til helvete, som Norge».

Uttalelsene skjer etter at Fredriksen har meldt flytting fra Storbritannia til Dubai. Flere formuende har den siste tiden flyttet fra øynasjonen som følge av nye skatteregler, slik som Tor Olav Trøim som har flyttet til Monaco.

Milliardær Jens Ulltveit-Moe er uenig, og slår nå tilbake mot Fredriksen.

– Vi har en godt utdannet og rimelig homogen befolkning, en konkurransedyktig valuta og næringslivet går så det gviner. Det er liten grunn til frykt som sådan for næringslivet i Norge, sier Ulltveit-Moe til E24.

Ifølge Kapital var Ulltveit-Moes formue anslått til 2,6 milliarder kroner i fjor. Han er imidlertid enig i at Vesten taper terreng.

– John Fredriksen har rett i at mye av veksten er i den fjerne Østen, med land som Kina og India. Særlig Kina er store og tunge i verdensøkonomien. USA skyter seg selv i foten, og Europa klarer ikke å samle kreftene, sier han.

Ulltveit-Moe mener Norge er unntaket, der han trekker frem gode statsfinanser. Fredriksen uttalte at Norge er bra for dem som jobber i staten, noe Ulltveit-Moe er enig i, men han understreker at det også er gode forhold i privat sektor.

– Det er sant. Staten er en trygg, langsiktig, kjedelig og lavt betalende arbeidsgiver. Den gir ekstremt gode pensjonsvilkår, sier han til E24.

– Og privat sektor betaler veldig mye bedre. I min organisasjon er det ganske mange som er bedre betalt enn statsministeren, sier Ulltveit-Moe.