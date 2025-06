Pangstart for nystartet forsvarsfond

– Vi har truffet et område i markedet der det ikke har vært så stort tilbud av produkter. Dette har kundene etterspurt, forteller fondsforvalter Stian Melhus Ueland til Nettavisen.

Ifølge han har fondet fått inn 1,5 milliarder kroner i kapital fra kundeinvesteringer og avkastning siden oppstarten i april.

– Vi startet på et tidspunkt da aksjemarkedet lå lavt, og vi har fått med oss den generelle oppgangen som har vært de siste ukene. Samtidig har forsvarstemaet holdt seg sterkt med flere annonseringer rundt satsinger og investeringer, sier han.

Privatøkonom Hallgeir Kvadsheim ber småsparere vurdere det nøye før man eventuelt kjøper seg inn i et spesialfond som sikter seg inn på forsvarssektoren. Han peker på at markedet allerede har priset inn en betydelig oppgang i omsetning og resultat for forsvarsselskapene.

– Kjøper man seg inn nå kommer man kanskje litt sent til aksjefesten. Når storbankene lanserer spesialfond, er det ofte tegn på at man nærmer seg slutten av syklusen, forteller han til avisen.